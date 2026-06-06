Raúl Castro desafía acusación de EE.UU. con su primera aparición pública

El expresidente cubano Raúl Castro asistió este viernes a un acto de homenaje por su 95 cumpleaños en La Habana, en su primera aparición pública desde que fue imputado con cargos penales en Estados Unidos por el derribo de dos avionetas de exiliados hace 30 años.

Castro, retirado de sus cargos y actual “líder al frente de la revolución cubana”, según la terminología oficial, estuvo acompañado por el presidente Miguel Díaz-Canel y altos representantes del Partido Comunista de Cuba (PCC), el Gobierno y familiares, en el acto que también conmemoró el 65 aniversario de la creación del Ministerio del Interior (Minint).

Díaz-Canel resaltó que este es uno de los cumpleaños más celebrados en la isla y elogió a Castro como jefe militar y estadista. Resaltó su “alto valor simbólico” y afirmó que “Raúl es Cuba y a Cuba no se toca”, en referencia a la reciente imputación de EE.UU. en su contra.

El mandatario insistió en señalar que Cuba “quiere la paz” y afirmó que sigue “apostando por un clima de entendimiento con EE.UU. sobre la base del respeto mutuo”. Recalcó asimismo que si la isla es atacada responderá en “legítima defensa” y, “si intentan entrar, que no quepan dudas (que) habrá combate decidido y firme”.

Durante el acto, realizado en el teatro habanero Carlos Marx, el ministro del Interior, Lázaro Álvarez, leyó un mensaje de Raúl Castro en el que el exguerrillero y exministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias señaló que “en el momento histórico actual corresponde seguir trabajando con orden, control y responsabilidad”.

Castro no participó en ninguno de los actos de repudio convocados a lo largo del país por más de una semana para denunciar su imputación en EE.UU., a los que sí acudieron las principales figuras del Gobierno cubano y su familia.

Desde que Castro fue acusado formalmente el pasado 20 de mayo por fiscales federales de Estados Unidos por el incidente de las avionetas ocurrido en 1996, el Gobierno de la isla ha rechazado esa imputación y la ha calificado de una “farsa” que pretende justificar una agresión contra la isla.

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