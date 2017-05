Hijo de Cantinflas murió sin resolver conflictos con sus hijos

La primera esposa de Moreno Ivanova habla del estado en que se encuentran sus hijos

Mario Arturo More­no Ivanova, hijo adop­tivo de Mario More­no Reyes “Cantinflas” y Valenti­na Ivanova, murió sin lograr la reconciliación con sus hijos Va­lentina, de 26 años, y Mario, de 25, hijos de su primera espo­sa, Abril del Moral, y esto cau­só un shock en Valentina, porque siempre le prometió que cam­biaría la actitud con ellos y con su vida, considerada como un desorden y descrédito familiar.

Abril vivió un infierno los úl­timos dos años de su matrimo­nio, al grado de que el hijo del comediante perdió el control de su vida y su familia creando una brutal violencia intrafamiliar, con ejemplos aterradores, como el hecho de drogarse ante sus se­res queridos; sin embargo, estos dos jóvenes fueron rescatados por su madre, dándoles una edu­cación y formándolos lejos de la influencia de Mario, que siendo su padre, los perjudicaba más te­niéndolos cerca.

Así llegó a apoyar a Mario tercero en su ca­rrera de director cine­matográfico, estudian­do en Londres, y el mis­mo respaldo fue para Valentina, que hoy es actriz y madre.

Abril del Moral hace notorio este dolor por el que pasan sus hijos, sobre todo la mujer.

“Valentina está muy triste, hace ratito se me puso muy mal, porque siempre tuvo la esperanza de que su pa­pá iba a cambiar; y se murió su papá y la esperanza que ella te­nía de que iba a reaccionar“, dijo a Diario Basta. “Y qué pena que nunca se dio eso, la verdad es que eso es lo que más nos duele, que tu­vo tanto tiempo para reflexionar y que no pasó nada; ahora ya ni modo”.

¿Pelearán la herencia de regalías de las películas?

“El juez ya dio una re­solución. El juez deci­dió que Eduardo (Mo­reno Laparade, sobri­no de Cantinflas) tiene los derechos y pues tampoco a nosotros nunca nos ha interesado ni las películas ni los dineros ni nada de eso; si La­lo algún día les quiere compartir algo de eso a mis hijos, pues qué padre, sería un gesto muy lindo de su parte”.

¿Mario Arturo dejó dinero?

“La verdad no sé, nunca supe ni qué tenía ni qué no tenía; no creo que al final de su vida haya tenido dinero”.

¿Mario boicoteó a tus hijos para que no fueran actores?

“Perdón, no tengo que hablar mal de él, pero Mario siempre los tenía como muy frenados en Televisa y en muchos lados; de­cía que no les dieran trabajo y ya sabes, pero ahora a lo mejor se les abren las puertas.

“Yo le tiraba en su momento cuando él podía decir si era ver­dad o no lo que yo decía; y cla­ro siempre negaba todo, pero ya ahorita no se puede defender. Nosotros ya lo perdonamos”, concluyó.