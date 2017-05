Activistas insisten en los $200 millones para subsidiar la MetroCard

Lanzan oficialmente la campaña “Speak Out” para pedir que se asignen fondos para el transporte de los pobres y así frenar la evasión de tarifas

Los neoyorquinos pobres están cansados de tener que elegir entre comer y agarrar un tren para movilizarse de un lugar a otro, pues los elevados costos del transporte público en la Gran Manzana los llevan a veces a estar en medio de esa disyuntiva, que muchos resuelven saltando el torniquete del Subway, evadiendo tarifas y poniéndose en riesgo de ser arrestados.

Así lo denunciaron este miércoles decenas de activistas y usuarios del metro que han sido penalizados con multas o incluso con cárcel, quienes advirtieron que si la administración De Blasio sigue negándose a apoyar un plan para subsidiar la mitad del valor de las MetroCard para los más pobres, la evasión de tarifas no va a detenerse.

“Nuestra ciudad ya tiene la brecha más grande de ingresos en el país y es imperativo que ya no penalicemos más a nuestra gente más vulnerable por el crimen de ser pobres”, aseguró la defensora del pueblo Letitia James, antes del inicio de una audiencia pública en el Comité de Transporte del Concejo Municipal, en la cual evaluó la propuesta de dar $50 millones del presupuesto de la Ciudad para el 2018 para subsidiar la mitad del costo de la MetroCard para más de 300,000 personas pobres.

En la audiencia, el concejal Carlos Menchaca también criticó la manera excesiva como la Policía “criminaliza” a los evasores de tarifa del metro, que en los últimos 17 meses ha mandado a la cárcel a 17,093 personas, mayormente provenientes de comunidades inmigrantes y de color y ha emitido casi 50,000 multas.

“Eso no ayuda a disminuir los índices de criminalidad de nuestra ciudad ni a la seguridad ni a la economía”, comentó Menchaca. “Creo que un delito de robo de servicios no violento de $2,75 (el valor del pasaje del metro) no debería llevar a la gente que no tiene como pagar eso ni su defensa en una corte, a tener un historial criminal”, recalcó.

Y aunque el alcalde Bill de Blasio ha dicho públicamente que no considera que deba ser la Ciudad sino el Estado el que asuma el tema de los subsidios en las MetroCard para los pobres de la Gran Manzana, porque la MTA es manejada por el Estado, Rebecca Bailin, directora de campaña de la asociación Riders Alliance le pidió al mandatario que no solo respalde los $50 millones propuestos por el Concejo, sino que eleve la cifra a $200 millones para ayudar a todos los pobres a resolver su problema de transporte.

“Nosotros estamos gastando millones de dólares encarcelando y persiguiendo con la policía a neoyorquinos pobres en los torniquetes de las estaciones. Mejor gastemos nuestro dinero ayudando a 800,000 neoyorquinos con pasajes justos”, recalcó la activista.