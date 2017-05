Lucía Villalón se despide para siempre de Chicharito con una carta ¡Esto dijo!

Termina un capítulo. Se cierra una temporada. Un ciclo con momentos muy malos pero con otros buenísimos que son con los que me quedo y de los que me acordaré en el futuro. Me acordaré de las personas que han estado ahí y de aquellas que he conocido gracias a momentos complicados, personas que me han hecho sonreír y convertirme en alguien mejor, profesional y personalmente. Me quedo con lo aprendido porque a pesar de tocar lo más bajo sabes que es ahí cuando empiezas a crecer. Que el que no se arriesga está perdido y que quien no se sacrifica, desde luego, no tiene idea de lo que es sentirse orgulloso de haberse dejado la piel. He aprendido a valorar la salud y a las personas que se quedan cuando ella no está. He aprendido que a veces una mirada basta para sentirse comprendido y que llorar no es perder el tiempo, sino limpiarse por dentro. Que cuanto más natural eres más fácil es quererte y que la vida es para valientes porque si no, es entonces cuando todo deja de tener sentido. He aprendido a querer de otra manera, ni mejor ni peor, pero de una forma más libre y sincera. Y sobre todo me he dado cuenta de que los momentos de felicidad los causan las personas que nos rodean y que si no les tuviésemos a ellos nunca podríamos ni vivirlos ni compartirlos. Y gracias a Dios puedo decir que los vivo y los comparto a diario y que por todo lo aprendido en esta etapa de mi vida me he convertido en alguien mejor… y me siento orgullosa, así que gracias de todo corazón a quien ha estado siempre, a los que han aparecido, a quien me ha hecho mejor persona y a quien día tras día me apoya y me ayuda! Comienza otro capítulo!!! 😜 Un beso enorme, Lu❤ #cambioycorto #gracias

