Héroe de Cabo Verde: Vozinha conquistó el Mundial 2026 y ahora sueña con un gran contrato

Tras finalizar su histórica participación en el Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, Josimar “Vozinha” pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido fuera de África y Portugal a convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo.

“Estamos un poco tristes porque hicimos lo suficiente para ganar el juego”, declaró antes de destacar que su selección fue capaz de competir “de igual a igual” contra la vigente campeona del mundo.

Más allá del resultado, Vozinha se marcha como uno de los mejores porteros del Mundial. Sus intervenciones frente a España, Uruguay y Argentina sostuvieron a una selección que sorprendió al planeta al mantenerse invicta en la fase de grupos y poner contra las cuerdas a la Albiceleste en los dieciseisavos de final.

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Su actuación no solo cambió la percepción sobre Cabo Verde, sino también sobre él. En apenas unas semanas pasó de tener una modesta presencia en redes sociales a convertirse en un fenómeno mundial, acumulando millones de seguidores y despertando el interés de patrocinadores y aficionados de todo el planeta.

El propio guardameta espera que esta histórica participación tenga un impacto mucho mayor que el deportivo.

“Somos un país muy pequeño, un país pobre, sin muchas condiciones, pero con un pueblo resiliente”, afirmó. Su deseo es que la actuación mundialista atraiga inversiones para el fútbol y el deporte de Cabo Verde, permitiendo que las nuevas generaciones tengan más oportunidades.

Sin embargo, el legado de Vozinha también podría tener un beneficio personal. Diversos medios internacionales señalan que el veterano arquero afronta el final del torneo como agente libre y que su extraordinario rendimiento lo coloca en el escaparate de clubes de ligas más competitivas.

Lejos de ser un obstáculo, sus 40 años parecen haber reforzado su imagen. Su liderazgo, experiencia y seguridad bajo los tres palos demostraron que aún puede competir al máximo nivel, convirtiéndose en uno de los futbolistas más admirados de esta Copa del Mundo.

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