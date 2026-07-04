Incendios en el puente de Brooklyn durante espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s por el 4 de julio

Un inesperado incidente se registró la noche del sábado en el emblemático Puente de Brooklyn, cuando varios focos de fuego se desataron mientras se lanzaban fuegos artificiales desde la estructura como parte del espectáculo del 4 de julio de Macy’s sobre el East River.

Las llamas comenzaron a ser visibles en distintos puntos del puente mientras los fuegos artificiales se disparaban desde el propio tramo, detalló New York Post. Testigos captaron en video una columna de humo elevándose desde una sección en llamas, mientras que los proyectiles pirotécnicos continuaban explotando alrededor del área afectada.

Ese mismo reporte indica que al menos tres zonas del puente llegaron a mostrar indicios de combustión durante el evento.

“Al principio pensé que era parte del espectáculo, pero luego me asusté pensando que podía explotar. Creí que el puente era de madera”, explicó Nearing Khoula, una turista francesa de 24 años que observaba el show desde la orilla de Brooklyn.

Otro testigo, Mohamed Shaban, de 31 años y originario de Egipto, señaló que el fuego comenzó de forma pequeña y fue aumentando, acompañado de una gran cantidad de humo oscuro.

El New York Post también indicó que algunas explosiones adicionales de fuegos artificiales ocurrieron debido al incendio inicial. Sin embargo, todas las llamas se extinguieron aproximadamente un minuto después, según la observación de un reportero del medio.

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