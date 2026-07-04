Thomas Tuchel cree que Inglaterra sufrirá los primeros 20 minutos por la altura en México

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, reveló que su equipo tendrá un inicio complicado contra México, pero se adaptará a la altitud y saldrá a ganar el duelo del domingo por los octavos de final del Mundial 2026.

“Para nosotros los primeros 15 o 20 minutos serán difíciles. México empieza impetuoso en su territorio. Lo superaremos y después estaremos mejor”, señaló el estratega de 52 años en una rueda de prensa.

Al revelar su experiencia personal con la altitud de la capital mexicana, de 2.240 metros sobre el nivel del mar, Tuchel reconoció haber sentido un pequeño dolor de cabeza y mal dormir anoche, aunque ni él ni sus jugadores experimentaron algo imposible de resolver.

"People were very friendly, very respectful, very emotional. Amazing training facility today, beautiful environment."



Thomas on our time in Mexico so far ahead of tomorrow's game ? pic.twitter.com/nsfGs8l5jb — England (@England) July 5, 2026

Elogió el nivel de México

Tuchel elogió a la selección mexicana tras recordar que en mayo pasado empató sus partidos amistosos con dos potencias mundiales como Portugal y Bélgica, y aceptó que este domingo Inglaterra tendrá un gran reto en el Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca.

“Sabemos todo de México; está entre los 10 del ránking mundial, con buenos resultados en los últimos partidos. Ellos van modificando, aplican presión, dejan libres a los carrileros, tienen mucha rotación y no son tímidos en jugadas a balón parado. Los respetamos, pero creemos con nosotros”, observó.

Los ingleses se entrenaron esta tarde en el campo de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, al sur de la capital; hicieron una sesión de trabajo leve que dejó ilusionado al entrenador, conforme al notar la concentración de sus jugadores y su adaptación a las condiciones adversas de la Ciudad de México.

Al referirse a los hinchas, agradeció haber sentido respeto y haber notado la alegría de la gente.

“Una vez que aterrizamos, nos dimos cuenta de la emoción y la entrega de los mexicanos a la Copa del Mundo; han sido amigables con nosotros y mañana será un partido icónico en un estadio icónico”, agregó el técnico.

Despreocupado por el ruido en CDMX

Sobre la posibilidad de ser molestados por la noche y la madrugada, como les sucedió a los ecuatorianos, a quienes miles de hinchas de México hicieron ruido para que no pudieran descansar, el entrenador mostró despreocupación.

“Tenemos seguridad en torneo del hotel; esperamos dormir bien. No quiero hablar de problemas que no existen. Solo he sentido respeto, muestras de afectos. Nosotros respetamos a nuestro contrincante y esperamos que nos traten con respeto como hasta ahora”, concluyó.

El centrocampista Jordan Henderson reconoció que jugar en el Estadio Azteca será emocionante y su equipo está motivado, adaptado a la altura y listo para mañana mostrar el mejor rendimiento de lo que va del Mundial.

“México es un equipo robusto de buenos jugadores. Será un reto difícil pero todos los de la Copa lo son. Mañana apoyarán a México, aunque nosotros no estamos esperando hostilidad; sabemos que vamos a encontrar respuestas para las dificultades”, señaló.

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