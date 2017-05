¡Multan a Los Tigres del Norte por cantar narcocorridos en show!

Dueto rítmico y que nunca falla el de nuestros hermanos Hernan y Eduardo, disfrutando cada momento en este #palenque en #Hermosillo #ExpoGan #GiraLTDN2017 #LTDN

A post shared by Los Tigres Del Norte (@lostigresdelnorte) on May 14, 2017 at 1:04am PDT