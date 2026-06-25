4 empleos que sobrevivirán a la Inteligencia Artificial, según Bill Gates

Mientras la Inteligencia Artificial continúa transformando el mercado laboral y reemplazando algunas tareas que antes realizaban las personas, Bill Gates considera que todavía existen profesiones que seguirán dependiendo del talento humano.

El cofundador de Microsoft incluso amplió recientemente la lista de trabajos que, en su opinión, resistirán el avance de esta tecnología.

El crecimiento de la IA ya está teniendo efectos en el empleo.

Un estudio del banco de inversión Morgan Stanley, citado por Bloomberg, encontró que el Reino Unido registró una caída neta del 8% en puestos de trabajo durante el año pasado, una de las mayores entre las principales economías del mundo, atribuida al avance de la automatización.

En ese contexto, Gates ha señalado cuatro profesiones que considera tendrán un futuro más seguro frente a la Inteligencia Artificial.

1. Programadores

De acuerdo con el Economic Times, Gates considera que los programadores seguirán siendo indispensables, incluso aunque sean quienes desarrollan la propia Inteligencia Artificial.

La razón es que aún será necesario que expertos diseñen, supervisen, corrijan y mejoren los sistemas de IA conforme evolucionen.

2. Biólogos

Otra profesión que, según Gates, seguirá siendo esencial es la biología.

Aunque la Inteligencia Artificial puede analizar enormes cantidades de datos y acelerar investigaciones, el empresario considera que el razonamiento científico, la formulación de hipótesis y la toma de decisiones en investigaciones biológicas seguirán requiriendo intervención humana.

3. Especialistas en energía

Gates también cree que quienes trabajan en el sector energético conservarán un papel clave.

La transición hacia nuevas fuentes de energía, la administración de redes eléctricas y el desarrollo de infraestructura energética son áreas que, en su opinión, continuarán necesitando profesionales especializados para resolver problemas complejos.

4. Deportistas profesionales

Recientemente, Gates añadió una cuarta profesión a su lista: los atletas profesionales.

Durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, explicó que el entretenimiento deportivo seguirá siendo una actividad exclusivamente humana.

“Sabes, como el béisbol. No vamos a querer ver computadoras jugando béisbol”, comentó.

Sin embargo, cuando Fallon le preguntó si en el futuro seguirán siendo necesarios los seres humanos, Gates respondió: “No para la mayoría de las cosas, nosotros decidiremos.”

Después matizó su respuesta al señalar que algunas actividades seguirán reservadas para las personas.

“Habrá algunas cosas que nos reservaremos para nosotros mismos, pero en términos de fabricar cosas, mover cosas y cultivar alimentos, con el tiempo esos serán básicamente problemas resueltos”.

Los empleos con mayor riesgo

Mientras Gates identifica algunas profesiones con mayor capacidad de adaptación, un estudio elaborado por Microsoft en 2025 analizó cuáles presentan una mayor coincidencia con las capacidades actuales de la Inteligencia Artificial.

Según esa investigación, los trabajos con mayor riesgo de automatización son:

-Intérpretes y traductores (98%)

-Historiadores (91%)

-Matemáticos (91%)

-Correctores de estilo (91%)

-Codificadores automáticos de máquinas (90%)

–Escritores y autores (85%)

-Asistentes estadísticos (85%)

-Representantes de ventas (84%)

-Redactores técnicos (83%)

-Periodistas (81%)

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