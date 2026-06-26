4 errores al tomar medicamentos para la presión arterial: advierten médicos

Los medicamentos contra la presión arterial alta suelen ser fundamentales para mantener los niveles del tensiómetro en un rango saludable. Sin embargo, cuando los fármacos se consumen mediante errores, el riesgo de hipertensión aumenta significativamente.

Modificar las dosis, cambiar los horarios o consumir otros fármacos no recetados son las terribles fallas que no solo reducen el efecto del tratamiento, sino que pueden provocar un efecto rebote.

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Los 4 peores errores al tomar medicamentos para la presión arterial

1. Suspender el tratamiento porque la presión “volvió a la normalidad”

Los expertos de Ubie Health, principal startup de salud de Japón, apuntan que uno de los errores más comunes ocurre cuando el paciente observa que sus cifras de presión arterial han mejorado y decide dejar de tomar el medicamento por cuenta propia.

Esto suele ser una interpretación equivocada, señalan. La presión se mantiene estable precisamente porque el tratamiento está funcionando.

La mayoría de los medicamentos antihipertensivos no curan la enfermedad, sino que ayudan a controlarla. Si se suspenden de forma brusca, la presión puede aumentar nuevamente e incluso producir un llamado “efecto rebote”, caracterizado por una elevación rápida de las cifras tensionales.

En algunos casos, este incremento puede aumentar el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca, especialmente en personas con antecedentes cardiovasculares.

2. Tomar otros medicamentos o suplementos sin consultar al médico

Muchas personas consideran que los medicamentos de venta libre son completamente seguros, pero algunos pueden interferir con el tratamiento para la hipertensión.

Médicos advierten que analgésicos como el ibuprofeno y ciertos descongestionantes utilizados para aliviar la congestión nasal pueden elevar la presión arterial o disminuir el efecto de los antihipertensivos.

Del mismo modo, algunos suplementos dietéticos y productos herbales pueden interactuar con los medicamentos recetados.

Por ello, antes de iniciar cualquier tratamiento adicional, incluso si no requiere receta médica, es recomendable consultar con el médico o el farmacéutico.

3. Cambiar constantemente el horario de las dosis

La eficacia de los medicamentos para controlar la presión arterial depende, en buena medida, de que mantengan concentraciones estables en el organismo.

Olvidar una dosis, tomarla varias horas después de lo habitual o cambiar constantemente el horario puede reducir el efecto del tratamiento.

Los especialistas recomiendan tomar el medicamento todos los días a la misma hora para mantener niveles constantes en la sangre y favorecer un mejor control de la presión.

4. Ignorar los efectos secundarios

Algunos pacientes experimentan mareos, cansancio, hinchazón de piernas, tos persistente u otras molestias después de iniciar un tratamiento para la hipertensión.

En lugar de informar al médico, muchas personas optan por soportar los síntomas o abandonar el medicamento sin avisar. Esto es un grave error.

Los especialistas insisten en que esta no es la mejor decisión. Actualmente existen diversas familias de antihipertensivos y, en muchos casos, es posible ajustar la dosis o cambiar el tratamiento por otro que resulte mejor tolerado.

Comunicar cualquier efecto adverso permite encontrar una alternativa adecuada sin perder el control de la enfermedad.

Evitar estos cuatro errores puede marcar una diferencia importante en el manejo de la hipertensión. Más allá del medicamento elegido, la constancia y el acompañamiento médico siguen siendo las mejores herramientas para proteger la salud del corazón y reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo.

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