Mundial 2026: Estos son los emparejamientos de dieciseisavos de final

Los emparejamientos para la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 quedaron definidos este sábado con los rivales que esperaban España y Suiza con la definición de los partidos del grupo J, liderado por el actual campeón del mundo, Argentina, con pleno de 9 puntos.

El Metlife de New York será escenario del duelo entre Francia y Suecia del martes 30 de junio.

La ronda de dieciseisavos de final, primera de eliminación directa del Mundial, comenzará este domingo y terminará el viernes 3 de julio.

Emparejamientos de dieciseisavos

28/06: Sudáfrica – Canadá, en Los Ángeles

29/06: Brasil – Japón, en Houston

29/06: Alemania – Paraguay, en Boston

29/06: Países Bajos – Marruecos, en Monterrey

30/06: Costa de Marfil – Noruega, en Dallas

30/06: Francia – Suecia, en Nueva York/Nueva Jersey

30/06: México – Ecuador, en Ciudad de México

01/07: Inglaterra – R. Democrática del Congo, en Atlanta

01/07: Bélgica – Senegal, en Seattle

01/07: Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina, en Santa Clara

02/07: España – Austria, en Los Ángeles

02/07: Portugal – Croacia, en Toronto

02/07: Suiza – Argelia, en Vancouver

03/07: Australia – Egipto, en Dallas

03/07: Argentina – Cabo Verde, en Miami

03/07: Colombia – Ghana, en Kansas City.

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