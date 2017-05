Los últimos movimientos de Salman Abedi antes del atentado de Manchester

Cámaras de seguridad captaron al atacante suicida en centro comercial, llamó a su madre horas antes del ataque

Cámaras de seguridad captaron imágenes de lo que pudieran ser los últimos movimientos que realizó Salman Abedi, antes del atentado en el Manchester Arena al finalizar el concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande.

De acuerdo imágenes obtenidas por la policía británica, las cámaras de seguridad del centro comercial Arndale captaron a un sujeto, que se cree es Salman Abedi, vestido de negro y con una gorra de béisbol, comprar una mochila, similar a la que se encontró en el Manchester Arena tras el atentado que dejó 22 muertos y más de 100 heridos.

Video muestra a Salman Abedi antes del atentado en Manchester https://t.co/37hFXAqORe pic.twitter.com/AUSGTyPoNr — CANAL 26 (@canal26noticias) May 25, 2017

La compra se hizo tres días antes del atentado y las imágenes fueron filtradas por el diario estadounidense The New York Times, lo que ha generado inconformidad por parte de la autoridades de Reino Unido, que afirmó que por el momento dejará de compartir información de inteligencia sobre las investigaciones del atentado.

En el video se ve Salman Abedi vestido de negro y con gorra de béisbol, vestuario que se presume usó el día del atentado.

El viernes el atacante retiró dinero de un cajero autómatico y posteriormente compró la mochila, según publica Sky News.

Salman Abedi pudo recibir entrenamiento de Daesh en Siria, según una nueva filtración https://t.co/1W6vRdLd9b pic.twitter.com/POQSc8IjN9 — Antena3Noticias (@A3Noticias) May 25, 2017

Las imágenes forman parte de la investigación policial para determinar los movimientos previos del terrorista. La policía ha medido a los dueños de los negocios del centro comercial Arndale entregar los videos que puedan servir en las investigaciones.

La furia de Reino Unido por filtración a la prensa de EEUU sobre ataque en Manchester

Llamó a su madre para pedir “perdón”

Abedi habló con su madre horas antes del atentado para pedirle “perdón”, revelaron hoy medios británicos.

Samia Tabbal, de 50 años, madre de Abedi, ha sido interrogada por las autoridades libias, que el miércoles detuvieron al padre del terrorista y a uno de sus hermanos en Trípoli, según fuentes citadas por la agencia local PA.

La mujer detalló que su hijo, de 22 años, partió de Libia al Reino Unido cuatro días antes de perpetrar el atentado a la salida de un concierto de Ariana Grande.

Según las mismas fuentes, el hermano de Abedi ha asegurado que Salman aprendió a fabricar explosivos él solo a través de internet y que su objetivo era “lograr la victoria para el Estado Islámico”, el grupo terrorista que reivindicó el atentado.

La policía británica mantiene detenidos por su parte a ocho hombres en relación al ataque y cree que el joven, nacido en Manchester, pudo contar con una red de apoyo para perpetrar el atentado.

Abedi, que había estado en el radar de los servicios de inteligencia del Reino Unido, hizo detonar un artefacto casero, cargado de tuercas y tornillos como metralla, a las puertas del pabellón Manchester Arena.

Escala en Alemania

Antes del atentado, Salman Abedi viajó a Libia e hizo escala hace cuatro días en la ciudad alemana de Düsseldorf en su viaje de vuelta al Reino Unido, informaron fuentes policiales.

Abedi pasó por la zona de tránsito del aeropuerto de Düsseldorf, precisaron esas fuentes, después de que el semanario “Focus” informara de que el supuesto autor del ataque en que murieron 22 personas había estado en Alemania cuatro días antes del atentado.

La publicación añadía que el sospechoso había viajado al menos en dos ocasiones a Alemania en los últimos dos años y remitía esa información a fuentes de la investigación.

La otra ocasión en que el terrorista estuvo en Alemania fue en 2015, cuando voló de Fráncfort al Reino Unido, procedente al parecer de Siria, donde había participado en un campamento de formación paramilitar, según “Focus”.

La policía del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, cuya capital es Düsseldorf, y los servicios secretos alemanes investigan el caso en busca de posibles contactos del joven británico en los entornos radicales de la región, donde hay importantes núcleos salafistas.

Según la revista, Abedi no estaba en el radar de las fuerzas de seguridad alemana, por no aparecer en ninguna lista de sospechosos y sobre él no pesaba ninguna orden de búsqueda internacional.

La policía británica trabaja con la hipótesis de que Abedi contaba con el apoyo de una red islamista para perpetrar el atentado de Manchester y por eso ha elevado al máximo el nivel de alerta en el país, ante la posibilidad de un ataque “inminente”.

Abedi detonó presuntamente un explosivo casero a la salida de un concierto de Ariadna Grande, donde murieron 22 personas y resultaron heridas más de 100 , entre las que hay muchos niños y jóvenes.

El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado la autoría del ataque, el segundo atentado yihadista mortal en lo que va de año en el Reino Unido.

Con información de EFE