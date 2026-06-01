Creador de “Euphoria” quiso eliminar las escenas explícitas de Sydney Sweeney pero ella se negó

La actriz Sydney Sweeney se negó a que el creador de “Euphoria” eliminara las escenas de desnudos y sexuales de su personaje en la tercera temporada de la exitosa serie de HBO.

Sam Levinson, creador de “Euphoria”, dijo en una entrevista a New York Times que consideró que el personaje de Cassie, quien en esta temporada interpreta a una modelo de contenido para adultos, no realizara escenas de desnudos en la tercera entrega de la serie. Sin embargo, el escritor aseguró que fue la propia Sweeney quien se negó a la idea y aceptó trabajar en esas escenas.

“Bueno, es gracioso. Cuando escribí el guion, pensé: ‘Quizás podríamos grabar todo esto sin desnudos. ¿Tal vez haya maneras de evitar ciertas escenas?’“, dijo Levinson.

Sweeney en cambio no estaba de acuerdo con la idea de Levinson.“Y ella me miró y me dijo: ‘¿Estás bromeando? Interpreto a una modelo de OnlyFans. ¿Me estás diciendo que vas a evitarlo?’. Y yo le dije: ‘Sí, de acuerdo, tienes razón'”, relató el escritor.

En la entrevista, Levinson fue cuestionado sobre las críticas que recibió la serie por desnudos innecesarios. En ese sentido, el escritor aseguró que esas escenas se filmaron solo si el actor estaba de acuerdo y se sentía cómodo. Además, explicó que para el personaje de Cassie ese era un aspecto importante.

“Incluso cuando vas a la audición, por ejemplo, para el papel de Cassie, sabes que el papel requiere cierta cantidad de desnudos. ¿Te sientes cómodo? Si te sientes cómodo, obtienes el papel, y luego el siguiente paso es el coordinador de intimidad. Creo que es una regla del SAG (sindicato de actores) que si un actor dice, después de ser elegido, ‘En realidad, no quiero hacer eso’, no podemos obligarlo a hacer una escena”, dijo Levinson.

El escritor defendió que las mejores interpretaciones, a su juicio, se dan cuando el actor se siente cómodo y seguro. “Creo firmemente que las mejores y más honestas interpretaciones se dan cuando un actor se siente libre y seguro. Así es como se consigue una gran actuación. No se puede si hay tensión. La emoción se bloquea”, dijo.

Con respecto al personaje de Cassie, interpretado por Sweeney, el cual ha recibido numerosas críticas por su alto nivel de sexualización, Levinson defendió el toque “absurdo y divertido” del personaje. “Miren, estamos explorando el mundo de OnlyFans, donde se paga a las mujeres por susurrar en un micrófono con forma de oreja. Hay un toque de absurdo que resulta divertido, y siempre buscamos maneras de que se sienta auténtico, gracioso y dramático, y que también refleje los deseos y anhelos más profundos del personaje”.

Sin embargo, algunas modelos reales de OnlyFans expresaron su rechazo a la manera en la que se reflejó el trabajo sexual que se realiza en línea y aseguraron que la serie muestra escenas que no corresponden con la realidad.

“Hay tantas cosas que le hacen hacer que ni siquiera están permitidas en OnlyFans, y eso por sí solo es indignante: por ejemplo, las escenas de juegos de rol con temática infantil en las que aparece vestida de bebé con pañal”, dijo Sydney Leathers, una creadora de contenido de la plataforma, a Variety.

“Euphoria” estrenó su último episodio el domingo 31 de mayo dando fin a la serie que se estrenó en 2019. La tercera temporada se estrenó después de una pausa de cuatro años, tiempo en el cual la producción sufrió imprevistos como la pandemia y la huelga de guionistas. También sufrió tragedias como la muerte de Angus Cloud, quien interpretaba a Fezco, y este año falleció Eric Dane, quien dio vida al padre de Nate Jacobs.

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