Raúl Ruidíaz, el goleador ¿ya deshoja la margarita?

El romperredes peruano afirma que vino a México decidido a triunfar y lo consiguió

El peruano Raúl Ruidíaz, máximo goleador de los torneos Apertura 2016 y Clausura 2017, dijo este jueves que vino al fútbol mexicano decidido a triunfar y con dedicación y trabajo lo ha conseguido.

Ruidíaz, de 26 años, llegó al Morelia, su actual equipo, hace un año y en dos torneos marcó veinte goles, once en el primero y nueve en el segundo.

“Estoy feliz y orgulloso conmigo mismo por todo lo logrado”, dijo Ruidíaz en declaraciones a su club.

“Desde que vine a México lo hice decidido y con las ganas de triunfar“, añadió.

Entre esos logros del peruano está el gol que marcó en el último minuto en la última jornada del Clausura que garantizó la permanencia de su equipo en la Primera División y al mismo tiempo su entrada a la liguilla.

“A mí nadie me ha regalado nada, me dedico todos los días en el entrenamiento, me esfuerzo, me sacrifico mucho para poder estar en lo más alto y gracias a Dios la cosa fue así”, declaró Ruidíaz.

El exjugador del Universitario de Deportes consideró que el Morelia, a pesar de pelear por no descender, cumplió “un excelente año” aunque un tanto “sufrido”.

“No bajamos los brazos y se vio reflejado en el último partido donde pudimos conseguir el objetivo (…) en la liguilla hubiéramos querido seguir avanzando pero no se pudo”, señaló.

El Morelia enfrentó al Tijuana en cuartos de final y aunque ganó por 1-0 el partido de ida, en el que Ruidíaz resultó lesionado de la rodilla izquierda, perdió el segundo por 2-0.

“Estuve jugando con la rodilla mal, pero sabía que necesitábamos los partidos y los puntos, entonces no me importaba el tema de la rodilla, lo único que me importaba era salir de la zona del descenso y salvar al Morelia, entonces me exigí y vino la recompensa, después ya no pude aguantar el dolor y por eso la lesión, pero ahora estoy haciendo una buena recuperación“, finalizó.

Tras el último partido, el Morelia le ofreció una extensión de contrato a Ruidíaz hasta el año 2020 aunque en las últimas semanas medios mexicanos han insistido en que el peruano saldrá del equipo ya que existen ofertas de otros clubes mexicanos.