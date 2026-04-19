Tres muertos dejó riña durante el rodaje de “Sin senos sí hay paraíso”

Tres personas fallecidas dejó un ataque en el set de grabación de la famosa telenovela colombiana “Sin senos sí hay paraíso” en Bogotá, Colombia, el pasado 18 de abril.

De acuerdo con el reporte de la policía de la capital, un hombre que se encontraba en la calle atacó a un miembro de la producción de la telenovela. Otras personas que trabajan en la producción salieron en defensa de la víctima. De este enfrentamiento, tres personas resultaron fallecidas, incluyendo al agresor.

“En vía pública se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano. Posteriormente, varias personas que se encontraban en el lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre esas el agresor”, dijo el brigadier general Cristancho en declaraciones recogidas por el medio de comunicación colombiano “Semana”.

Asimismo, el brigadier aclaró que el ataque no se produjo por un hurto, sino que se trató de un presunto caso de “intolerancia”.

De acuerdo con testigos consultados por el diario “El Tiempo”, un hombre, presuntamente habitante de la calle, pidió un cigarro a un miembro de la producción. Al recibir una respuesta negativa, lo atacó con un bisturí.

Semana señala que la primera víctima fue un conductor de producción que fue atacado por la espalda con el bisturí. Ante esto, otro miembro de la producción sale en su defensa, pero el sujeto le causó heridas mortales.

Los medios de comunicación identificaron a los fallecidos como Henry Alberto Benavides y Nicolás Perdomo, trabajadores de la producción de “Sin senos no hay paraíso”. El atacante, también fallecido, no ha sido identificado.

Las autoridades detuvieron a cuatro personas que, presuntamente, estuvieron involucradas en el enfrentamiento.

Sin ofrecer mayores detalles, la producción se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram. “Silencio en el set, en la memoria de los compañeros de “Sin senos sí hay paraíso” (SSSHP) que fallecieron hoy”, se lee en el mensaje.

Reacciones de la industria del entretenimiento

Este trágico ataque causó conmoción en la industria del entretenimiento colombiana. Algunos miembros del elenco de “Sin senos no hay paraíso” lamentaron la muerte de dos de sus compañeros.

Carmen Villalobos, protagonista de esta telenovela, asistió a los Premios India Catalina, donde fue reconocida como “Mejor Actriz Protagonista”. Al recibir el premio, se refirió a la tragedia en el set de la telenovela.

“Desafortunadamente, hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy, mi corazón está con las familias de la producción hoy, les dedico esto de aquí al cielo”, dijo Villalobos.

Carolina Gaitán, miembro del elenco, publicó una foto de Nicolás Perdomo. “Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre me alegraba mi día; honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”.

La Alianza Nacional de Trabajadores del Sector Audiovisual (Anta) exigió en un comunicado a las productoras que “la seguridad en los sets de filmación y la protección de los trabajadores debe ser la prioridad y rechazamos toda forma de violencia. Convocamos a la unidad y la solidaridad del sector audiovisual”.

La Asociación de Trabajadores del Arte para el Audiovisual de Colombia (Ataac) también se pronunció ante la tragedia.

“En esta industria no solo compartimos jornadas: compartimos la vida. Construimos lazos en medio de largas horas, viajes, cansancio y desafíos… y, sin darnos cuenta, nos convertimos en familia. Por eso, esta tragedia no solo nos duele: nos atraviesa, nos conmueve en lo más profundo. Hoy, más que nunca, anhelamos algo simple y esencial: que todos podamos regresar a casa. ¡Siempre! Que el cuidado, la seguridad y la protección de cada persona en los sets de rodaje no sean una opción, sino un compromiso inquebrantable que nos sostenga y nos proteja a todos”, señaló la asociación.

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