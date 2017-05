Regalan a estudiantes de escasos recursos 1,000 vestido para el ‘prom’

La Unión de Maestros otorgó los vestidos como parte del evento "Elige el traje perfecto para tu prom"

Los ‘proms’ marcan el fin de una etapa importante para los estudiantes que durante estos bailes quieren lucir despampanantes. Sin embargo, para algunos adolescentes, las fiestas de graduación se transforman en un problema porque sus familias no pueden comprarles los trajes con los que ellos sueñan. Y para que la ilusión de estos jóvenes no sea vea interrumpida por la falta de dinero, la Unión de Maestros de Nueva York (UFT) organizó el evento “Elige el traje perfecto para tu prom“.

Adriana O’Hagan es la gestora de esta iniciativa que por primera vez benefició a más de 1,000 estudiantes, gracias a la colaboración del Long Island Volunteer Center. O’Hagan ha sido profesora por más de 17 años, y, actualmente, trabaja como representante de la Unión de Maestros y conoce de cerca la realidad de los jóvenes que asisten al evento. “Son niños que vienen de escuelas con familias de muy escasos recursos”, contó a El Diario. “Tenemos niños de El Bronx, Staten Island, Queens, Brooklyn. El 80% de ellos viven en ‘city shelters’” y para ellos no hay posibilidad de comprar un vestido para la graduación”, afirmó.

El trabajo comunitario es algo que esta maestra de origen colombiano ha hecho por años. “Con mi mamá hacíamos mucho servicio a la comunidad cuando teníamos de comer y cuando no teníamos de comer”, contó emocionada al recordar a su madre fallecida. “Esta es un forma de homenajearla a ella”.

Taisha Álvarez, de padres puertorriqueños, es un ejemplo de lo que viven los estudiantes de la Gran Manzana, provenientes de familias de menos ingresos. Su madre ha luchado contra el cáncer por años y comprar un vestido para el “prom” significaría sólo una carga económica para su bolsillo. “Esto es maravilloso porque nos da la oportunidad de tener esta experiencia y no preocuparnos de que no nos veremos bonitos porque no tenemos dinero”, dijo esta estudiante de 15 años de la escuela pública 229 en El Bronx. El 20 de junio será su fiesta de fin de año y se prepara con ilusión para ese día. “Me haré mis propias joyas para que sean únicas”, contó.

“Mi mamá tendría que trabajar tiempo extra para comprarme un vestido, pero ella tuvo cáncer. No puede trabajar tanto como lo hacia antes”, agregó. “Entonces cuando vi esta oportunidad la tomé porque así el vestido no es algo que depende de mi madre”.

Más de 1,100 estudiantes de 62 escuelas intermedias y secundarias tuvieron la oportunidad de escoger un vestido para su fiesta en esta “Prom Mania”, como la llamaron sus organizadores. Los adolescentes pudieron escoger entre 5,000 trajes, algunos usados, pero la mayoría nuevos. Las prendas fueron regaladas a los jóvenes en conjunto con zapatos y accesorios. Y para asegurarse de que se llevaron el traje que mejor les quedaba, con los ajustes correctos, voluntarios del Fashion Institute of Technology de Nueva York les entregaron asesorías y reparaciones gratuitas.