Lorena Herrera rechaza contratos por temor a los narcos

La famosa con miedo de la inseguridad en México

Hace unos días, Lore­na Herrera fue bus­cada por un empre­sario de Tampico, Tamaulipas, con la condición de contratarla para que se presentara en este mes de mayo en un antro gay de la zona, propuesta labo­ral que la rubia rechazó, debido a que Lorena es de las artistas que cuida las plazas donde es con­tratada, a raíz de la inseguridad que está viviendo el país. En esta conversación entre la in­térprete de Masoquista y el empresario, dijo lo siguiente.

“Ay hermoso, para el estado de Tamaulipas no trabajo, no trabajo porque está muy peli­groso, entonces todo lo que me cotizan para allá, les digo no”.

Y es que Lorena Herrera es de las famosas que han llegado a temer por sus vidas en los es­tados donde el tema del narco­tráfico y del crimen organizado tienen gran auge.

“Pues a veces uno tiene que negarse a trabajar en plazas donde la situación está delica­da… Claro que como cantante lamentas que dejes ir presenta­ciones, pero son muchos los fa­mosos que hacen eso y al final es un problema que se vive en México”.

Lorena es el ícono gay de mo­da en nuestro país, razón por la que la comunidad LGBT del es­tado de Tamaulipas estaba inte­resada en que se presentara a cantar sus éxitos como Ma­soquista, Flash y el más reciente Freak.

Gabriel Cuevas