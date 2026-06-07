Repartidor de UPS se vuelve viral al mostrar cuánto ganó en una semana

Un conductor de entregas de UPS en Oregón sorprendió a millones de personas en redes sociales después de compartir el monto que recibió en un solo cheque semanal de poco más de $2,000 por una semana de trabajo.

La publicación generó comparaciones con profesiones que requieren títulos universitarios y abrió el debate sobre los salarios en distintos sectores laborales de Estados Unidos.

Skyler Stutzman, repartidor de UPS, se volvió viral en TikTok tras publicar una imagen de su recibo de pago.

Según mostró en el video, trabajó 42 horas durante una semana y recibió un salario bruto de $2,004 dólares.

El documento indicaba que su tarifa por hora era de $44.26 dólares, aunque después de impuestos y otras deducciones su pago neto quedó en poco más de $1,300 dólares.

La publicación acumuló cerca de 12 millones de visualizaciones y provocó miles de reacciones de usuarios sorprendidos por el nivel salarial.

Muchos compararon esos ingresos con los de profesiones especializadas.

“No puedo creer que un conductor de UPS gane más que yo. ¡Tengo 20 años en mi profesión y un título universitario!”, escribió uno de los usuarios.

Otra persona comentó: “¿$44 dólares la hora? Soy enfermera y apenas gano $32”.

Las reacciones llevaron a muchos a plantearse, al menos en tono de broma, cambiar de carrera para convertirse en repartidores.

Sin embargo, Stutzman explicó posteriormente que alcanzar ese salario no ocurre de la noche a la mañana.

En varios videos de seguimiento detalló que tardó casi seis años en obtener una plaza de tiempo completo dentro de UPS.

Después, atravesó un proceso de aproximadamente cuatro años de aumentos salariales progresivos antes de llegar al sueldo que percibe actualmente.

En total, alcanzar ese nivel de ingresos le tomó alrededor de una década, un periodo que algunos usuarios compararon con el tiempo necesario para completar estudios de medicina.

El conductor también señaló que, dependiendo de la ubicación, muchas personas deben comenzar trabajando dentro de los almacenes de UPS antes de tener la oportunidad de convertirse en conductores de reparto.

Además, recordó que el trabajo implica una importante carga física, ya que los empleados deben mover paquetes y realizar entregas bajo cualquier condición climática, ya sea lluvia, calor o frío extremo.

Stutzman explicó que decidió compartir su recibo de pago por motivos de transparencia salarial, una práctica que, según él, fue impulsada por el sindicato Teamsters durante las negociaciones laborales que mantuvieron con UPS en 2023 para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo.

Tras meses de negociaciones y la amenaza de una huelga que habría sido la más grande contra un solo empleador en la historia de Estados Unidos, el sindicato alcanzó un acuerdo con la empresa.

El convenio incluyó mejoras en la ventilación y sistemas de aire acondicionado para los vehículos de reparto.

También contempló que los conductores de tiempo completo pudieran alcanzar una compensación promedio anual cercana a $170,000 dólares, incluyendo salario y beneficios.

Asimismo, los trabajadores sindicalizados de medio tiempo comenzarían ganando al menos $25.75 dólares por hora, con incrementos anuales programados hasta 2028, además de acceso a cobertura médica y beneficios de pensión.

La entonces directora ejecutiva de UPS, Carol Tomé, destacó esos cambios como parte del nuevo contrato laboral.

Para Stutzman, la atención generada por su cheque de pago no debería provocar envidia, sino servir para reflexionar sobre la necesidad de mejorar los salarios en distintas industrias frente al aumento del costo de vida y la inflación.

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