Inauguran nuevo servicio de ferry entre Brooklyn y Manhattan

El alcalde Bill de Blasio anunció la nueva línea que conecta desde ya a Bay Ridge con Wall Street

Foto: The City of New York

El alcalde Bill de Blasio inauguró este jueves una nueva línea de ferry que funcionará en el East River y que conecta desde ya el sur de Brooklyn con Manhattan, desde Bay Ridge hasta Wall Street. El primer viaje tuvo lugar a las 6:30 a.m., y a su paso dejó pasajeros en Sunset Park, Red Hook y DUMBO.

Este nuevo servicio de transporte público forma parte del presupuesto de $335 millones de dólares que la Ciudad dedicó al NYC Ferry.

Habrá 25 servicios diarios, a un costo de $2.75 dólares por viaje, que servirán para compensar los problemas técnicos que tenía la línea de ferry inaugurada el pasado 1 de mayo, y para aliviar el exceso de pasajeros. La Ciudad confesó que no anticiparon miles de los trayectos que hubieron. De Blasio lo calificó de manera positiva.

“Si tenemos que seguir trayendo ferrys para acomodar las necesidades de todos sería una bendición“, dijo. “Me encantaría hacer eso”.

De Blasio aseguró que la vida de los neoyorquinos iba a experimentar una amplia mejoría, ya que el tiempo de viajes para los pasajeros podría disminuir en la mitad de lo que le tomaría usando otro medio de transporte. Las respuestas no se han hecho esperar. Si bien han sido muchos los neoyorquinos que han subido imágenes en las redes sociales alabando el nuevo servicio, también ha habido pasajeros insatisfechos, especialmente en Bay Ridge, el punto de partida.

La línea R de tren hace el mismo trayecto en solo un minuto más, por lo que los vecinos de esa zona no ahorrarán más que 60 segundos. Y eso si consiguen subirse al ferry, que saldrá cada media hora en las ‘horas pico’ y cada 45 minutos durante el resto del día, pudiendo solo ser útil para 150 personas por trayecto. El servicio termina a las 9 p.m., por lo que no estará disponible para todos aquellos que trabajen hasta tarde, según AM New York.