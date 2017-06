Ivanka Trump publica tuit sobre la comunidad LGBTQ y las redes la destrozan

Nuevamente le critican la doble moral a la hija del presidente

Nueva salida en falso de la hija del presidente tiene a las redes sociales ardiendo de la ira.

Horas después de que su padre anunciara al mundo que retiraba a EEUU del acuerdo climático de París, Ivanka Trump acudió a Twitter para intentar bajar los ánimos. La hija del primer mandatario publicó un mensaje en apoyo a la comunidad LGBTQ, en el marco de las celebraciones del mes de orgullo gay que se lleva a cabo durante Junio.

“Me siento orgullosa de apoyar a mis amigos LGBTQ y a toda esa comunidad de americanos que ha contribuido tanto a nuestra sociedad y nuestra economía”, tuitió Ivanka. Desafortunadamente para ella, la comunidad LGBTQ y Twitter le propinaron de inmediato una paliza por su doble moral en el tema.

I am proud to support my LGBTQ friends and the LGBTQ Americans who have made immense contributions to our society and economy. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 2, 2017

Las redes se volcaron de inmediato para condenar a Ivanka por aparentar que apoya a la comunidad LGBT cuando su propio padre ha designado miembros del gabinete que tienen una historia de adoptar posturas anti-gay, así como leyes que amenazan los derechos civiles de esta comunidad.

“Uno no puede decir lo progresista que es y ser empleado por aquellos que están abogando por las cosas exactamente opuestas”, escribió un usuario. “No se llega a honrar a la comunidad LGBTQ cuando el VP apoya la terapia de conversión gay y su padre apoya las facturas de baño”, escribió otro .

You don’t get to honor the LGBTQ community when the VP supports gay conversion therapy and your dad supports bathroom bills — Carli Velocci (@velocciraptor) June 2, 2017

Otro usuario la acaba diciendo que ella hizo campaña para el candidato presidencial más anti-LGBTQ de la historia, por lo tanto sus palabras no significan nada para ellos.

You openly supported and campaigned for the most anti-LGBTQ+ presidential ticket in recent times. Your words mean nothing to us. — Jordan (@jordansdiamonds) June 2, 2017

Muchos en la red sacaron a relucir el fuerte discurso de Debra Messing contra Ivanka cuando recibió el GLAAD Media Awards del 2017, premio a la excelencia en los medios de la organización LGBTQ. “Ivanka, por favor, deja de defender ciegamente a tu padre y empieza a defender lo que crees”

You’re a monster, a shameless monster. https://t.co/jTLLFDs8be — Tabatha Southey (@TabathaSouthey) June 2, 2017