Ya abrió en Queens el primer casino de la ciudad de Nueva York; aspira ser el más grande de EE.UU.

Tras casi una década de avances y retrocesos, el martes abrió en Queens un casino que trae por primera vez juegos de mesa en vivo a la ciudad de Nueva York.

Resorts World New York City -ubicado en South Ozone Park, adyacente al hipódromo Aqueduct Racetrack y a sólo unas pocas millas del Aeropuerto JFK, el principal terminal aéreo del estado- “extendió la alfombra roja para la ruleta, los dados, el bacará y el blackjack, abriendo las puertas de su casino a más de 1,200 nuevos empleos -incluyendo 950 crupieres de mesa- y generando hasta $7,000 millones de dólares en ingresos fiscales por juegos de azar durante los próximos 10 años”, resumió Daily News. “El nuevo salón del 3er piso es más largo que un campo de fútbol americano y está repleto de relucientes mesas nuevas de blackjack, dados (craps), bacará y ruleta”.

“Después de todas las negociaciones, la planificación, la construcción de relaciones y todo el trabajo para gestionar el proceso de solicitud de licencia, finalmente hemos llegado a este día“, declaró el presidente del distrito de Queens, Donovan Richards, el martes, día de la inauguración del casino ampliado. «Dense un aplauso, porque hemos ganado el premio gordo».

Por ahora, Resorts tiene las probabilidades a su favor, al ser el primero de los tres casinos de servicio completo previstos que abrirán en la ciudad. Los otros dos no abrirán hasta el año 2030: un proyecto de Bally’s en El Bronx, en un antiguo campo de golf propiedad del mandatario Donald Trump; y el de Hard Rock junto al Citi Field de los NY Mets en Queens.

Este casino pagará una parte sustancial de los ingresos al estado Nueva York, con un impuesto del 63% sobre la recaudación de las máquinas tragamonedas y del 30% sobre los ingresos de los juegos de mesa. Una vez que llegue la competencia, la tasa impositiva descenderá a los niveles que pagan sus competidores una vez que estén plenamente operativos.

“Estamos cambiando el paisaje de Nueva York para siempre con un edificio que nunca cerrará sus puertas”, afirmó Kevin Jones, director de estrategia de Resorts World New York.

Desde 2011 Resorts había operado como un establecimiento de juego que ofrecía únicamente juegos electrónicos. Sin embargo, tras años de competir por obtener una licencia de juego completa, el establecimiento presenta ahora todas las características distintivas de un casino al estilo de Las Vegas.

Resorts World ha prometido que se convertirá eventualmente en el casino más grande del país, con una sala de juegos de 500,000 pies cuadrados albergando miles de juegos de mesa. Una vez que esté completado, contará con:

6,000 máquinas tragamonedas y 800 juegos de mesa en vivo, sumando un total de 10,800 puestos de juego.

2,000 habitaciones de hotel, ampliando las 400 unidades ya existentes en su Hyatt Regency.

ampliando las 400 unidades ya existentes en su Hyatt Regency. Una nueva sala de conciertos multiusos con capacidad para 7,000 espectadores.

Más de 12 acres de nuevos espacios verdes públicos, un spa completo y un Campus de Innovación cuyo eje central será el centro deportivo Jet Center, en honor a la leyenda del baloncesto de Queens, Kenny «The Jet» Smith.

Para información sobre empleos allí, consulte la página oficial.

Pero no todos celebran este nuevo proyecto. Sus detractores habían señalado la contaminación y otras preocupaciones de índole medioambiental. También existía el temor de que el casino pudiera provocar un aumento de la delincuencia y del tráfico.

Ha transcurrido más de una década desde que los votantes aprobaron la expansión del juego en el estado. “Creemos que lo que es bueno para esta comunidad es bueno para este establecimiento y es bueno para esta ciudad”, declaró Michelle Stoddart, vicepresidenta sénior de desarrollo comunitario de Resorts.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).