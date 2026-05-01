Hispano abusó de niña en su hogar y fue detenido por el padre de la menor: acusación en Nueva York

José Ramos fue arrestado como sospechoso de haber violado a una niña de 12 años en el apartamento de la víctima en El Bronx (NYC).

Según las autoridades, Ramos presuntamente agredió a la menor dentro de la vivienda ubicada cerca de W. 174th St. y Montgomery Ave., en el barrio Morris Heights, alrededor de las 10:30 p.m. del domingo 26 de abril.

El hombre de 34 años y su víctima no tienen ningún parentesco, de acuerdo con una fuente policial. El padre de la niña intervino en la agresión al llegar a casa; sujetó a Ramos y llamó al 911, añadió la fuente.

No quedó claro de inmediato cómo Ramos, quien reside a unas cuatro cuadras de distancia, terminó dentro del apartamento de la víctima, acotó Daily News.

La menor fue trasladada a un hospital de la zona para ser evaluada, indicó la policía. El miércoles las autoridades imputaron a Ramos los cargos de violación y de poner en peligro el bienestar de un menor. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, la semana pasada Ángel Farias, anciano de 71 años, fue acusado de abuso sexual y otros delitos como sospechoso de haber tocado inapropiadamente a una niña en una tienda por departamentos en Queens (NYC).

También el FBI está buscando Édgar Lázaro Castillo, entrenador de voleibol en Nueva York, como sospechoso de haber explotado sexualmente a adolescentes durante un lapso que podría superar los 15 años.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

En marzo Michael Liontonia fue detenido como sospechoso de haber violado a una niña de 13 años tras atraerla a una gasolinera y llevarla en su auto a una zona apartada en Long Island (NY). También ese mes Carlos Aguilar Reynoso, joven originario de Guatemala, fue acusado del ultraje de una niña de cinco años en Long Island (NY). Además Joseph Martínez, maestro de astronomía, fue sentenciado 27 años después de la violación y muerte de la niña Minerliz Soriano en El Bronx (NYC).

Previamente Joseph Taylor McKeel, profesor de una escuela secundaria pública de la ciudad de Nueva York, fue arrestado en su hogar en Brooklyn después de que una pista proporcionada por un agente encubierto en Escocia llevara al FBI a descubrir una memoria USB que contenía pornografía infantil.

En enero una niña de 14 años fue abusada sexualmente en el vecindario Stuyvesant Town de Manhattan (NYC). En octubre un padre fue condenado por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad repetidamente durante aproximadamente un año en Bay Shore, Long Island (NY).

En marzo de 2025 un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY). También en esa región en julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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