Goya Foods entrega becas

Nueve jóvenes de Nueva Jersey, Texas, Florida, Delaware y Connecticut se hicieron acreedores las becas que otorga anualmente Goya Foods, la mayor compañía de alimentos en propiedad hispana en los Estados Unidos.

A Marianna F. Apergis (CT) de Purdue University, Eileen Foerster (NJ) de Cornell University, Abigail R. Garcia (TX) de University of Texas, Kendall W. Green (FL) de Purdue University y Delila Torres (NJ) de Johnson & Wales se les otorgó la Beca Goya para Artes Culinarias y Ciencias Alimentarias para el año académico 2017-2018.

De otra parte, Tiffany A. Cascante (NJ) de Montclair State University, Anabelle D. Lopez (DE) de American University, Elizabeth C. Rubio Atencio (TX) de University of Houston y Rodolfo Ruiz (TX) de Texas A&M University recibieron la Beca Anual Goya al Empleado, otorgada a hijos e hijas del personal de la compañía.

La Beca Goya para Artes Culinarias y Ciencias Alimentarias y la Beca Goya al Empleado fueron creadas en honor del compromiso de esa compañía con la educación superior. “Goya tiene una larga trayectoria de apoyo a la comunidad y la implementación de programas educativos a fin de ayudar a fortalecer el desarrollo y el crecimiento de nuestros jóvenes y sistemas educativos”, dijo Bob Unanue, presidente de Goya Foods.

Gestionadas por Scholarship America®, las becas de fondos Goya se otorgan cada año con un espíritu competitivo a estudiantes que ingresan a un programa educativo de dos o cuatro años.

Quienes solicitan la Beca para Artes Culinarias y Ciencias Alimentarias deben estar matriculados en el primer año de una licenciatura en Artes Culinarias y/o Ciencias Alimentarias.

Las becas tienen un monto de $5,000, se otorgan por año académico y son renovables hasta por tres años más, dando un total de $20,000, siempre que el estudiante siga cumpliendo los requisitos para recibir los fondos.

Si desea más información sobre las próximas becas del ciclo 2017-2018, por favor entre a www.goya.com. Las solicitudes empezarán a aceptarse el 16 de noviembre de 2017.