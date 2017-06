De que se va, se va: Sin destino definido ‘Chucky’ Lozano prepara las maletas

Entre España y Holanda se definirá el futuro europeo del canterano del Pachuca

Una fuente cercana al Pachuca, equipo dueño del pase del “Chucky“, dijo a CANCHA que el Celta de Vigo, la Real Sociedad y el PSV Eindhoven luchan por el fichaje del volante mexicano de los Tuzos.

Pachuca y Lozano han decidido esperar hasta el último minuto para inclinarse con alguna de estas opciones, una vez que durante el Clausura 2017 la directiva hidalguense decidió darle oportunidad al habilidoso jugador de probar suerte en Europa, como antes sucedió con jugadores como Héctor Herrera o Enner Valencia.

Celta no ha escondido su interés por el mexicano. Desde la gestión de Eduardo Berizzo, ex técnico del equipo celtista, “Chucky” ha sonado como posible fichaje para la escuadra que a partir de este verano dirigirá Juan Carlos Unzué, ex ayudante de Luis Enrique en el Barcelona.

Celta se encuentra en la búsqueda de un jugador que pueda llenar el hueco que dejó a mitad de la temporada 2016-17, el chileno Fabián Orellana, hoy futbolista del Valencia.

Con las mismas posibilidades sale la Real Sociedad, donde milita Carlos Vela, y que busca un complemento para su ataque, además del PSV, que cuenta con Andrés Guardado y Héctor Moreno, y que necesita ayuda para competir en la Eredivisie y la Europa League.

Sería durante los próximos días en los que Pachuca y el “Chucky” anunciarían de forma oficial su separación y el destino del volante mexicano.

Sólo saldrá Lozano

Jesús Martínez, presidente del Pachuca, expresó el martes en Cancún que Hirving Lozano será el único jugador que saldrá del actual equipo.

“No va a salir nadie, al contrario vamos a reforzar al equipo, tenemos un compromiso muy importante en diciembre que es el Mundial de Clubes y no va a salir ningún jugador excepto ‘Chucky’ Lozano, que la próxima semana estaremos dando noticias de cuál va a ser su destino”, expresó.

“Vamos a reforzarnos con tres o cuatro jugadores“. Sobre el futuro de Érick Gutiérrez, el directivo comentó que no saldrá del club. “Es intransferible“, afirmó.