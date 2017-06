Racista agrede a familia hispana en Sears y gerente no hace nada

"Mándenlos a su 'fu...ng' país", gritó la agresora

NEW BRUNSWICK – Una mujer agredió verbalmente a una familia de hispanos mientras esperaban pagar en una sucursal de Sears en New Jersey, y aunque el gerente de la tienda estaba ahí, no recriminó la actitud de la agresora por discriminación.

“Mándenlos a su ‘fu…ng’ país… Vamos a drenar el pantano”, dijo la mujer claramente enfurecida porque la familia estaba utilizando sus cupones de descuento y ella tenía prisa por pagar.

El video fue grabado por otro cliente, Simoni Lovano, quien lo compartió en redes y con medios locales.

La mujer incluso confundió a los hispanos con hindúes: “Un hindú esperando a un hindú”, pero alguien le dijo que no eran de esa nacionalidad.

“No me importan de donde fregados sean“, expresó. Y el gerente, no hizo nada.

A decir de Lovano, el responsable de la tienda debió callarla por los improperios racistas, pero nadie dijo nada, e incluso el joven se sintió culpable por no intervenir.

“Nadie intervino para detener sus hirientes comentarios… Me siento culpable también porque no dije nada. Estaba muy molesto, incluso temblando, entonces me fue difícil decir algo”, expresó a la estación de radio New Jersey 101.5.

Este tipo de agresiones se están volviendo más comunes en el país hacia comunidades minoritarias, como hispanos y musulmanes, a raíz del triunfo del presidente Donald Trump.