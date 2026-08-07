Niegan rumores de boda entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Desde que se comprometieron, los rumores de boda entre Georgina Rodríguez y Cristiano se encienden ante la “pista” más mínima y, aunque en esta ocasión habría razones que hacían que esa posibilidad fuera más alta, el programa español El Verano se mueve descartó que exista esa opción, al menos, durante este fin de semana.

Los rumores crecieron debido a que la pareja se encuentra actualmente en Portugal, país natal del “Bicho”, y en tan solo unos días, cumplen un año de haberse comprometido. No obstante, las propias hermanas afirman que ese evento que los unirá cristianamente no se realizará durante el presente año.

Afirman que Cristiano Ronaldo se casará solo para cumplir el sueño de Georgina Rodríguez

Adriano Silva, un conocido presentador lusitano, conversó con el programa Mediaset y compartió una conversación que aseguró haber tenido con las hermanas del futbolista perteneciente al Al Nassr, en la Saudi Pro League y, además de negar la boda, dieron una gran revelación sobre el casamiento.

“Tanto Katia como Elma (hermanas de Cristiano Ronaldo) niegan que la boda se vaya a celebrar este año. Elma dice que Cristiano solo se va a casar porque le ha presionado Georgina; él nunca tuvo el sueño de casarse”, afirmó el presentador.

Investigaciones confirman que no habrá boda este fin de semana

Asimismo, Silva se dio la tarea de realizar una investigación exhaustiva referente a la posible boda y, de acuerdo a la información que consiguió, no habrá unión este fin de semana.

“Llamamos a la iglesia; en la iglesia están obligados a decirte los nombres de las personas que están previstas para casarse. Hablamos con el Gobierno regional de Madeira y nos dijeron que no había preparado ningún dispositivo de seguridad”, indicó.

No obstante, el portal de El Verano se mueve detalló que contactaron al hotel de Madeira donde se rumoreaba que sería la celebración de la boda y le aseguraron que había un evento este sábado, aunque no le dieron detalles sobre quién había hecho la reservación o de qué tratará el evento.

Cabe destacar que Iván García, periodista y amigo de la pareja, también desmintió rotundamente que hubiera enlace entre “CR7” y la empresaria este sábado. Por ende, todo parece haber quedado solamente en un rumor.

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