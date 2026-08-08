Interpol: ecuatoriano extraditado tras muerte de paisano arrollado en Queens, Nueva York

Tras ser extraditado, Jonnathan Barbecho fue acusado de homicidio vehicular, agresión y otros delitos relacionados con un atropello y fuga ocurrido en Corona, Queens (NYC), en el que falleció Darwin Adrián Malan Cargua, ecuatoriano de 27 años, y resultó gravemente herido otro joven el día de Año Nuevo de 2026.

Fue la primera fatalidad vial en NYC este año. El sospechoso, también ecuatoriano, no conocía a las víctimas. Huyó a su país tras el siniestro y fue detenido recientemente cuando intentaba entrar en Honduras. No está claro el motivo del arrollamiento, pero su licencia estaba suspendida desde la primavera de 2025 por conducir borracho.

“Según las acusaciones, este individuo convirtió lo que debía haber sido una noche de celebración en una tragedia al conducir ebrio y arrollar a dos jóvenes que cruzaban la calle. Uno de ellos falleció y el otro permanece en estado vegetativo. Posteriormente, el acusado huyó del lugar del accidente y salió del país con un pasaje de ida. Gracias a la colaboración de nuestros socios de las fuerzas del orden federales, ha sido trasladado de nuevo a Queens para responder a los graves cargos que se le imputan”, declaró la fiscal de distrito, Melinda Katz, en un comunicado.

Barbecho, de 30 años y residente en East Hampton (Long Island, NY), compareció esta semana ante la corte para la lectura de una acusación formal que incluye 19 cargos. El juez Gary Miret, del Tribunal Supremo de Queens, ordenó la prisión preventiva y fijó una nueva comparecencia para el 21 de agosto. De ser condenado, se enfrenta a una pena de más de 25 años de prisión.

Según los cargos y la investigación, Barbecho se encontraba con un grupo de personas en un bar en 104th St, en Corona, el 31 de diciembre de 2025. Aproximadamente a las 4 a.m. del 1 de enero de 2026, salió del bar y subió a su vehículo (una SUV Chevrolet Traverse blanca) para llevar a casa a dos de sus acompañantes.

Presuntamente Barbecho conducía en dirección sur a gran velocidad por 102nd St cuando atravesó la intersección con 37th Av. Allí Malan Cargua y Luis Paco Romero Gaucho -también ecuatoriano- caminaban por el paso de peatones y el acusado los atropelló y continuó su marcha hacia el sur sin detenerse para prestar auxilio. Tras el impacto, Barbecho condujo una corta distancia y detuvo su vehículo cerca de la Avenida 39th Av y 103rd St. Al parecer, se negó a regresar al lugar del accidente y se separó de sus acompañantes.

Detenido en Honduras gracias a Interpol

Según la evidencia, 24 después del arrollamiento fatal, la madrugada del 2 de enero Barbecho tomó un vuelo en el aeropuerto JFK de Nueva York con destino a Ecuador. Al día siguiente los investigadores hallaron su camioneta SUV blanca estacionada; el vehículo carecía de placas y registro, y presentaba daños en la parte delantera compatibles con una colisión.

Además, la licencia de conducir de Barbecho había sido suspendida tras su arresto la madrugada del 13 de abril de 2025 por conducir un vehículo intoxicado. Presuntamente fue encontrado inconsciente en el asiento del conductor con el motor en marcha y estacionado en doble fila en la intersección de la Avenida 37 y la Calle Warren, bloqueando parcialmente el paso con el mismo vehículo. Una prueba de alcoholemia (Intoxilyzer) arrojó presuntamente un nivel de alcohol en sangre de .106, cifra superior al límite legal de .08. Ese caso estaba pendiente ante el Tribunal Penal de Queens cuando ocurrió el incidente del 1 de enero de este año. Barbecho no compareció ante el tribunal para responder a esos cargos, por lo que el 23 de enero se emitió una orden judicial para su arresto.

Ecuador no tiene tratado de extradición con Estados Unidos. Pero después de que la Unidad de Investigación de Colisiones del Departamento de Policía de Nueva York identificara a Barbecho como el conductor y los fiscales presentaran cargos en su contra, NYPD solicitó a Interpol la emisión de una “notificación roja” que funciona como una orden de detención internacional, “con la esperanza de que algún día el acusado abandonase Ecuador”, señaló una fuente al Daily News.

Esa “notificación roja” de Interpol condujo a su detención en Honduras. Las autoridades locales interceptaron a Barbecho cuando intentaba ingresar a ese país y lo enviaron de vuelta a Estados Unidos.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Tragedias viales ecuatorianas en Nueva York y NJ

Varios ecuatorianos han perecido en accidentes viales en el área triestatal. El mes pasado el trabajador de la construcción Jorge Palaquibay (31) murió cuando su motocicleta chocó contra un camión de carga en Queens (NYC), dejando huérfanos tres hijos pequeños.

En junio Mariana Elizabeth Valverde Beltrán (58) y María Isabel De los Ángeles Salgado Ayala (61) murieron en el hospital tras ser arrolladas mientras celebraban un partido del Mundial de Fútbol en Newark (NJ).

En abril Jenny Maribel Chacho Sánchez, una madre ecuatoriana que acababa de dejar a su hija de 6 años en la escuela en Queens (NYC), falleció arrollada. En enero Patricia Espinosa, madre ecuatoriana y policía del condado Nassau (NY), murió cuando su auto fue impactado por un joven que estaba intoxicado al volante.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.