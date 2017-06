A Carlos Vela le gustaría jugar en este equipo de México… y no es Chivas

El futbolista siente más empatía por otros dos clubes mexicanos

En los últimos días ha sonado fuertemente el rumor de que Chivas está buscando a toda costa concretar el “fichaje bomba” de la siguiente temporada, por lo que ya habría sondeado a un excanterano de dicha institución para repatriarlo.

Se trata de Carlos Vela, quien tanto la directiva rojiblanca como su representante, han aceptado que han existido ciertos acercamientos entre ambas partes, sin que aún haya ya un acuerdo.

Pero recientemente, una persona cercana al atacante, cuyo nombre no fue revelado, concedió una entrevista a un diario deportivo mexicano, en donde aseguró que en efecto, a Carlos le gustaría volver a jugar en México, pero no precisamente vistiendo la camiseta del Guadalajara.

​”Carlos no regresará a México para jugar en Chivas, no salió en buena forma cuando se fue al Arsenal tras el Mundial Sub17 del 2005. El tiene dos equipos a los regresaría en México, y esos son Tigres y América, pero principalmente Tigres, le gusta mucho”, comentó dicha fuente.