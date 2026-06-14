Cuánto dinero le quedaría a Elon Musk si diera $100 a todas las personas del mundo

Elon Musk alcanzó un logro sin precedentes al convertirse en la primera persona cuya fortuna supera el billón de dólares. La cifra es tan elevada que resulta difícil dimensionarla, por lo que distintos análisis han intentado traducir ese patrimonio en ejemplos más fáciles de comprender.

El aumento en la riqueza del empresario ocurrió después de que SpaceX fijara el precio de su oferta pública inicial (IPO) en $135 por acción el 11 de junio, lo que otorgó a la compañía una valoración de aproximadamente $1.77 billones.

Con ello, la fortuna total de Musk superó los $1 billón y, según cálculos de Forbes, ronda actualmente los $1.1 billones.

Para entender la magnitud de esa riqueza, basta con imaginar un escenario extremo: entregar $100 a cada habitante del planeta.

Con una población mundial estimada en 8,200 millones de personas, esa distribución tendría un costo aproximado de $820,000 millones.

Aun después de repartir esa cantidad, Musk conservaría alrededor de $280,000 millones, una cifra que seguiría colocándolo entre las personas más ricas del mundo.

La organización Oxfam realizó un cálculo similar utilizando una estimación más conservadora de una fortuna de $1 billón.

Según sus números, incluso después de regalar $100 a cada persona del planeta, el empresario todavía conservaría más de $184,000 millones.

La organización también calculó cuánto tiempo tomaría gastar una fortuna de ese tamaño.

De acuerdo con sus números, si alguien gastara $1 millón todos los días sin interrupción, necesitaría aproximadamente 2,740 años para consumir $1 billón.

Más rico que miles de millones de personas juntas

El análisis de Oxfam también concluyó que la riqueza de Musk supera el patrimonio combinado del 46% más pobre de la población mundial, equivalente a unos 3,800 millones de personas.

Además, la organización estima que la fortuna del empresario aumentó en más de $550,000 millones durante el último año.

Ese crecimiento equivale a más de $1 millón adicional por minuto.

Oxfam también planteó otro escenario hipotético: un impuesto del 10% sobre una fortuna de $1 billón podría financiar programas suficientes para eliminar la pobreza extrema global durante un año y sacar de esa condición a más de 800 millones de personas.

Nabil Ahmed, director senior de justicia económica de Oxfam América, expresó una fuerte crítica sobre la concentración de riqueza.

Ahmed declaró: “El ascenso de Elon Musk al estatus de billonario marca un nuevo pico de la oligarquía y un día oscuro para la democracia”.

“Un billón de dólares en manos de una sola persona es incompatible no solo con una economía asequible, sino también con una democracia saludable”, añadió.

De dónde proviene la fortuna de Musk

La mayor parte del patrimonio del empresario no está compuesta por dinero en efectivo. Su riqueza está ligada principalmente a las acciones que posee en las compañías que controla.

Según las estimaciones citadas por Oxfam, la participación de Musk en SpaceX tiene un valor aproximado de $866,500 millones.

A eso se suman cerca de $355,000 millones asociados a sus acciones de Tesla, además de opciones sobre acciones que podrían añadir más de $100,000 millones adicionales.

La organización también señaló que SpaceX obtiene cerca de una quinta parte de sus ingresos mediante contratos con el gobierno federal de Estados Unidos y cuestionó algunos aspectos relacionados con la carga fiscal de las empresas del magnate.

Sin embargo, especialistas recuerdan que la mayor parte de estos recursos corresponde a riqueza en papel, es decir, al valor de mercado de sus participaciones empresariales.

Esto significa que el monto fluctúa constantemente con los precios de las acciones y no puede convertirse íntegramente en efectivo sin afectar significativamente el valor de esos activos.

Aun así, el hecho de que una sola persona haya acumulado una fortuna superior a $1 billón ha reavivado el debate mundial sobre la concentración de riqueza y el poder económico de los multimillonarios.

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