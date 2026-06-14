Zohran Mamdani anuncia desfile y ceremonia en City Hall para celebrar histórico título de los Knicks

Nueva York se prepara para una celebración histórica luego de que los Knicks ganaran el pasado sábado en la noche su primer campeonato de la NBA desde 1973 tras derrotar a San Antonio Spurs en cinco juegos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que el hito será conmemorado con un desfile de cintas y una ceremonia en City Hall el jueves 18 de junio.

“Ahora es momento de celebrar juntos”, dijo el alcalde, quien destacó que los neoyorquinos siguieron la serie desde salas abarrotadas en el Bronx, fiestas en Brooklyn, bares en Queens, Staten Island y Manhattan, además del propio Madison Square Garden.

La ciudad confirmó que el equipo recibirá las Llaves de la Ciudad durante un acto oficial en City Hall. Por su parte, se espera que miles de fanáticos festejen en el Bajo Manhattan en el primer desfile de cintas en la historia de la franquicia.

Como parte del homenaje, City Hall y varios edificios municipales se iluminarán de azul y naranja la noche del 18 de junio.

Entre ellos, el Edificio Municipal David N. Dinkins en Manhattan y Brooklyn Borough Hall. No obstante, tras la proeza de los Knicks, el Empire State, el Madison Square Garden y los rascacielos más icónicos de la ciudad se han iluminado por completo de naranja y azul.

La alcaldía adelantó que podrían sumarse más locaciones. Las autoridades informaron que este domingo 14 de junio se publicarán los detalles logísticos del desfile, la ceremonia y el proceso de acreditación para medios.

Esta fue la tercera aparición de los Knicks en las finales desde que ganaron su último título en 1973. Perdieron en siete partidos ante Houston en 1994 y en cinco ante San Antonio en 1999.

Los Knicks llegaron a esta instancia después de una gran campaña en la temporada regular con un balance de 53 victorias y 29 derrotas. Ocuparon la tercera posición de la Conferencia Este, por detrás de Detroit Pistons y Boston Celtics.

Los New York Knicks dieron vuelta a una desventaja de 10 puntos en el último cuarto para imponerse 94-90 a San Antonio Spurs y consagrarse campeones por tercera vez de la NBA tras 53 años de sequía.



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