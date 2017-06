El actor, director y coreógrafo Julio Monge recibe el Premio por Trayectoria en las Artes Escénicas

Cuando Julio Monge iba a interpretar a Tenorio en Man of La Mancha en Broadway (2012), descubrió que su madre —su heroína— era la costurera que haría su traje.“Nunca me imaginé que yo podría cumplir mi sueño de estar en Broadway y ella sería la artesana que cosería mi traje”, recuerda el actor/director/coreógrafo puertorriqueño que actualmente es parte de On Your Feet, el musical sobre la vida de Gloria y Emilio Estefan.

Monge será honrado por su carrera en las artes escénicas en el Desfile Puertorriqueño de Nueva York. “Lo que celebro de este premio es que se reconozca que soy parte de un grupo grande de latinos que han dejado su marca en esta industria tan difícil y competitiva”, expresa.

Durante 31 años, ha trabajado al lado de grandes estrellas como Meryl Streep, Chita Rivera y Helen Hunt. Su debut en Nueva York, a los 21 años, fue en Jerome Robbin’s Broadway, un montaje sobre la obra del director de la primera West Side Story, que ganó seis premios Tony en 1989.

“El arte me salvó la vida”, sentencia quien compartió escena con Julie Andrews en Victor/Victoria y con Rubén Blades, Marc Anthony y Ednita Nazario en The Capeman. “Mi desarrollo no lo tuve con un padre que me dio una buena base [el suyo era alcohólico y maltrataba a su madre, según cuenta], sino que lo encontré afuera a través del arte y la educación”, asegura quien descubrió la actuación y la danza en la universidad.

“Esa producción marcó mi vida”, sentencia de su trabajo con Robbins. Hoy es uno de los coreógrafos seleccionados por la fundación Jerome Robbins para recrear la coreografía original de West Side Story. Así lo hizo en 2016 con motivo del 125 aniversario del Carnegie Hall.

“A Broadway viene lo mejor de lo mejor del mundo entero. Y eso es un estímulo. La audición es clave para aprender y desarrollar tu piel gruesa y separar los sentimientos de tu trabajo técnico”, añade quien también ha actuado en la serie de TV, Law & Order.

“Lin Manuel Miranda no está inventando este momento de euforia”, dice recordando producciones con elenco latino que abrieron el camino al creador de Hamilton, como Crónica de una Muerte Anunciada, y sobre su inquietud de ver montajes de obras contemporáneas de temas latinos en Broadway.

En On your feet —cita— 32 de 33 actores son hispanos. Pero aún no es suficiente, afirma el nativo de Fajardo. “Siguen habiendo prejuicios y por eso necesitamos escritores y directores hispanos en posiciones clave”.