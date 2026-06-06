Jennifer Lopez genera polémica al definir quién puede llamarse neoyorquino

Jennifer Lopez siempre capta la atención, incluso cuando no está hablando de música o cine. Esta vez, una conversación aparentemente relajada terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales después de que la artista compartiera una opinión muy clara sobre quién puede considerarse realmente neoyorquino.

La cantante y actriz participó en un nuevo episodio de “SubwayTakes”, la popular serie de videos creada por Kareem Rahma. Durante la entrevista, el conductor le hizo la pregunta que caracteriza al formato: “¿Y cuál es tu opinión?”. La respuesta de Lopez no tardó en abrir el debate.

“Hay que nacer en Nueva York para ser neoyorquino”, afirmó la intérprete de “Jenny From the Block”, quien nació en el Bronx y creció en una familia de origen puertorriqueño. Lejos de suavizar su postura, insistió en que para llevar esa identidad es necesario haber nacido en alguno de los cinco distritos de la ciudad.

Su postura fue bastante firme

Rahma intentó rebatir la idea recordando que se mudó a Nueva York en 2012 y que, en aquel momento, algunos residentes le dijeron que después de una década viviendo allí podría considerarse neoyorquino. Sin embargo, Lopez fue tajante.

“Yo no firmé la petición”, respondió entre risas. Cuando el presentador mencionó que paga impuestos en la ciudad y que siente que pertenece a ella, la artista mantuvo su posición.

“Cuando naces en Nueva York es cuando realmente eres neoyorquino”, aseguró. Luego añadió: “¿Qué acabo de decir? ¿Tengo que repetirlo? Mira, esto es muy típico de Nueva York. Dije lo que dije. Lo dije en serio. Me alegro de que esta haya sido mi primera toma. Jenny ha vivido en este barrio desde siempre, cariño”.

Mientras promociona la comedia romántica “Office Romance”, de Netflix, que protagoniza junto a Brett Goldstein, Lopez ha visto cómo este intercambio terminó ocupando titulares por encima de otros aspectos.

Reacciones encontradas en internet

Las declaraciones generaron opiniones de todo tipo. Algunas figuras públicas respaldaron a la cantante. Entre ellas estuvo Kerry Washington, quien comentó: “100 % de acuerdo”.

Del otro lado aparecieron numerosas críticas. Varios usuarios señalaron que Nueva York ha construido gran parte de su identidad gracias a generaciones de inmigrantes llegados desde distintos rincones del mundo. Algunos recordaron, incluso, que el actual alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, nació fuera de Estados Unidos.

El comentarista Keith Edwards fue uno de los más contundentes al escribir: “¡Esto es antiinmigrante!”. Otros usuarios calificaron la postura de JLo como una de las opiniones más desacertadas que se pueden tener sobre una ciudad conocida precisamente por su diversidad y capacidad de acogida.

No es la primera ocasión en que la estrella se vuelve viral por hablar de la Gran Manzana. Hace dos años también generó un debate durante un video para Vogue cuando reveló cuál era su pedido favorito en una tienda de barrio. En aquella oportunidad recordó que solía pedir “un sándwich de jamón y queso con un refresco de naranja” y remató con la frase: “Si lo sabes, lo sabes”.

Durante su participación en “SubwayTakes”, Jennifer Lopez también compartió una reflexión mucho menos polémica y probablemente más universal: “El amor propio debería ser una asignatura en la escuela, desde el jardín de niños hasta la universidad”.

Sigue leyendo:

Jennifer Lopez recuerda su papel en “Selena” y su primer millón

Jennifer Lopez rompe el silencio sobre su relación con Brett Goldstein

Jennifer Lopez, entre su compañero favorito y un encuentro especial