Hallan muerto en Japón a estudiante estadounidense que estaba desaparecido desde finales de mayo

James “Weston” Higginbotham, un estudiante de 20 años de la Universidad de Auburn, fue encontrado muerto en una zona montañosa cercana a Kioto, Japón, después de permanecer desaparecido durante más de una semana. Así lo informó su madre a través de una publicación en Facebook.

El joven fue reportado como desaparecido el pasado 29 de mayo mientras se encontraba de viaje con su familia en Japón. Las autoridades indicaron que dejó de responder a los mensajes de sus familiares y desactivó la función de ubicación de su teléfono antes de perderse su rastro, de acuerdo con ABC News.

La noticia de su fallecimiento la confirmó su madre, Nancy Higginbotham, quien señaló que el cuerpo lo localizaron voluntarios que participaban en las labores de búsqueda.

“El dolor que sentimos es imposible de expresar con palabras”, escribió la madre del estudiante. También explicó que la familia había recurrido a las redes sociales y a los medios de comunicación con la esperanza de encontrarlo con vida.

“Compartimos nuestra historia aquí y en los medios de comunicación con la esperanza de encontrar a Weston. Ahora pedimos privacidad mientras comenzamos a afrontar esta pérdida inimaginable”, expresó.

Hasta el momento, las autoridades japonesas no han revelado la causa de la muerte del joven, originario del estado de Alabama.

Nancy Higginbotham también manifestó el profundo impacto que la pérdida ha causado en su familia. “Estamos eternamente agradecidos por el tiempo que compartimos con nuestro dulce y precioso Weston, pero no podemos ni imaginar cómo será la vida sin él”, señaló.

ABC News informó que las investigadores de la prefectura de Kioto habían indicado el jueves que existían indicios de que el estudiante de ingeniería en biosistemas se había separado de su familia de manera voluntaria.

Sin embargo, las autoridades mantenían preocupación por su seguridad debido a que no hablaba japonés y podría no estar familiarizado con la zona.

Durante la investigación, la policía entrevistó a familiares, rastreó los movimientos de Higginbotham tras salir del hotel donde se hospedaba, revisó los objetos que dejó atrás y analizó imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir sus últimos desplazamientos.

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