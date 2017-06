La nueva “noticia falsa” de Trump

Si algo ha mostrado el presidente de EEUU es su gusto por empezar el día publicando en Twitter cifras sobre su mandato. Como en pasadas ocasiones lo que volvió a publicar no es más que una simple mentira.

En la mañana del domingo Trump, luego de una difícil semana por la comparecencia de James Comey al Congreso, trató de cambiar el discurso. Esta vez lo hizo alardeando con cifras falsas a sus más de 32 millones de seguidores en Twitter. Para sus fanáticos así como para los medios de comunicación dedicados a constatar cada una de sus afirmaciones esto no es nada nuevo en el día a día del presidente.

Esta vez Trump dijo que desde su elección, las acciones de la bolsa de Dow Jones “han subido 16%, el Nasdaq subió 19.5%”, aunque, según él, la “prensa tradicional de #NoticiasFalsas” no reporte esto. Luego añade en otro tuit que “600,000 trabajos fueron añadidos” y que el “desempleo bajó 4.3%”.

…way up. Regulations way down. 600,000+ new jobs added. Unemployment down to 4.3%. Business and economic enthusiasm way up- record levels!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2017