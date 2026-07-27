Los 11 estados donde puedes jubilarte en EE.UU. con menos de $44,000 al año

Elegir dónde jubilarse puede marcar una diferencia de hasta $80,000 al año en el costo de vida, según un análisis de MoneyLion. El estudio identificó 11 estados donde un jubilado puede vivir con menos de $44,000 al año, mientras que en otros, como California, el mismo nivel de vida supera los $100,000 anuales.

La brecha es tan amplia que, durante 20 años de retiro, mudarse desde alguno de los estados más caros del país a uno de los más asequibles puede generar un ahorro superior a $2 millones. Para quienes están por jubilarse, el lugar donde decidan vivir puede ser tan importante como el dinero que lograron ahorrar durante su vida laboral.

Los 10 estados donde el retiro cuesta menos de $44,000 al año

Según el reporte, los estados donde resulta más económico jubilarse son: West Virginia, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Oklahoma, Kentucky, Alabama, Iowa, Michigan, Ohio y Kansas.

En todos ellos, el costo anual de una jubilación cómoda se ubica por debajo de los $44,000 dólares, una cifra que es menor al promedio nacional.

Estos estados comparten rasgos similares: viviendas económicas, impuestos a la propiedad bajos y, en varios casos, exenciones específicas para adultos mayores. Alabama, por ejemplo, exime a los jubilados del impuesto estatal a la propiedad, aunque pueden aplicar tasas locales, y su costo de vida anual se calcula en unos $68,006 dólares según otro estudio comparativo. Si bien la cifra es mayor al promedio recomendado por el estudio, todavía está por debajo de estados costeros.

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¿Por qué la vivienda y los impuestos marcan la diferencia?

El factor que más pesa en estos cálculos es el precio de la vivienda. En estados del sur y del medio oeste, comprar o mantener una casa cuesta una fracción de lo que podría costar en California, Massachusetts o Hawaii, donde el costo de una jubilación cómoda supera los $100,000 dólares anuales.

A esto se suman los beneficios fiscales. Varios de los estados más baratos ofrecen créditos o exenciones sobre el impuesto a la propiedad para residentes mayores de 65 años; en algunos casos, esos descuentos cubren una parte importante del valor tasado de la vivienda. En términos prácticos, esto significa que dos jubilados con el mismo ahorro pueden terminar con presupuestos muy distintos solo por el estado donde decidieron vivir.

Lo que cambia para quienes dependen del Seguro Social

Para buena parte de los jubilados hispanos, el Seguro Social es la principal, y a veces única, fuente de ingreso. En los estados más económicos, ese cheque mensual “alcanza más” porque los gastos básicos de vivienda, transporte y salud son menores que el promedio nacional. Analistas señalan que en estados como Alabama, Virginia Occidental y Arkansas, los jubilados dependen en mayor proporción del beneficio del Seguro Social, precisamente porque el costo de vida permite que ese ingreso cubra más necesidades.

Esto no significa que mudarse sea sencillo. Dejar atrás una comunidad, hijos o nietos, o mudarse a un clima muy distinto, tiene un costo emocional que ninguna tabla de gastos refleja. Aun así, para quienes ya evalúan estirar sus ahorros varias décadas, el ahorro de una mudanza de este tipo puede ser decisivo.

Qué debes considerar antes de pensar en mudarte

Antes de tomar una decisión, conviene revisar varios factores más allá del costo de vida general:

Confirmar si el estado grava las pensiones, el Seguro Social o los retiros de cuentas como el 401(k), ya que varía mucho de un lugar a otro

Investigar el acceso a servicios de salud en español y la cercanía de hospitales o clínicas especializadas en adultos mayores

Verificar si existen exenciones o congelamientos del impuesto a la propiedad para mayores de 65 años, que pueden representar ahorros significativos con el tiempo

Considerar el clima, la cercanía con la familia y la existencia de comunidades hispanas establecidas, factores que también inciden en la calidad de vida durante el retiro

Un asesor financiero puede ayudar a comparar el costo real de vida entre dos o tres estados antes de tomar una decisión definitiva, especialmente cuando los ahorros para el retiro son limitados.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los estados más baratos para vivir el retiro

¿Cuál es el estado más barato para jubilarse en Estados Unidos?

Según el informe de MoneyLion, West Virginia y Mississippi encabezan la lista de estados donde una jubilación cómoda cuesta menos de $44,000 dólares al año.

¿Cuánto puedo ahorrar si me jubilo en uno de estos estados en lugar de California?

La diferencia puede superar los $80,000 dólares al año, lo que equivale a más de $2 millones de dólares en un período de 20 años de retiro.

¿Estos estados cobran impuestos sobre el Seguro Social?

Varía según el estado; algunos no gravan el Seguro Social ni las pensiones, mientras otros sí aplican impuestos parciales, por lo que conviene revisar la normativa específica antes de mudarse.

¿Vivir en un estado barato significa peor calidad de vida para un jubilado?

Varios de estos estados ofrecen buen clima, comunidades tranquilas y programas locales de apoyo a adultos mayores, aunque el acceso a ciertos servicios puede ser menor que en grandes ciudades.

¿Qué debo revisar antes de decidir mudarme en la jubilación?

Impuestos a la propiedad y pensiones, acceso a salud, cercanía con la familia y costo real de vivienda son los puntos clave a comparar entre estados antes de tomar la decisión.

Conclusión

La brecha entre jubilarse en uno de estos estados o permanecer en otros de alto costo de vida como California, Massachusetts o Hawaii puede definir si los ahorros de toda una vida alcanzan para 20 años de retiro o se agotan antes de tiempo. Para la comunidad hispana, que en muchos casos llega a la edad de retiro con menos ahorro acumulado que el promedio nacional, esta decisión geográfica podría ser tan importante como cualquier estrategia de inversión.

Conviene evaluarla con tiempo, no cuando ya no queda margen para corregir el rumbo.

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