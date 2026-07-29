Joven profesional murió arrollada haciendo ejercicios en Nueva York

Stefanie Rock, joven agente inmobiliaria con una carrera prometedora en Manhattan (NYC), falleció tras ser atropellada por un automóvil mientras ejercitaba corriendo en Los Hamptons en Long Island (NY).

Rock tenía 29 años y murió después de ser embestida por un Toyota mientras corría en Water Mill, poco después de las 9:00 a.m. del viernes, informó la policía de Southampton, condado Suffolk. Se declaró el fallecimiento en el lugar del accidente. El conductor fue trasladado a Southampton Hospital para una evaluación médica y posteriormente dado de alta. Su identidad no fue revelada, pero según la policía colaboró ​​con las autoridades. No está clara la causa del siniestro, la investigación sigue en curso y no se han anunciado cargos ni arrestos, agregó New York Post.

Rock trabajaba como agente asociada en Jones Lang LaSalle (JLL) especializada en el alquiler de oficinas comerciales y en la representación de inquilinos. Poseía una licenciatura en Desarrollo Humano y Organizacional de la Universidad Vanderbilt e incursionó en el sector inmobiliario comercial de Nueva York tras graduarse en 2019, según el medio especializado The Real Deal.

En un caso similar, en junio del año pasado Sara Burack, conocida agente inmobiliario que participó en la serie de Netflix “Million Dollar Beach House”, fue fatalmente golpeada por un auto cuando caminaba cerca de un restaurante en Montauk Highway en Hampton Bays, Long Island. Al día siguiente Amanda Kempton, residente de Virginia, fue atrapada y acusada.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

La semana pasada Melissa Ramírez, conductora de 27 años, fue arrestada como sospechosa de haber conducido borracha, causando un choque en el que perdieron la vida un policía fuera de servicio y su novia en Danbury, Connecticut.