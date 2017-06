Demi Moore reveló el extraño motivo por el que perdió dos dientes

Además, la actriz compartió una foto en la que se la puede ver sonriendo, pese a todo...

Demi Moore fue invitada a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y compartió una curiosidad de su vida privada: algunos años atrás, perdió dos de sus dientes incisivos a causa del estrés.

Sin dar demasiadas precisiones de cuándo sucedió -aunque podría inferirse que fue luego de su traumática separación de Ashton Kutcher, a fines de 2011-, la actriz explicó qué fue lo que sucedió.

“Se me cayeron dos dientes frontales. Me encantaría decir que sucedió mientras hacía skate o algo realmente cool, pero creo que se trata de algo que es importante compartir porque es, después de las enfermedades del corazón, uno de los mayores asesinos en Estados Unidos. Hablo del estrés“, explicó. “El stress hizo que se me cayeran mis dientes de adelante”.

Con mucho sentido del humor, Demi mostró una foto tomada después de la pérdida, en la que se la puede ver muy sonriente… y con una “ventanita”. Además, la actriz confió que sus hijas estaban encantadas con verla así porque creían que eso la hacía “lucir más vulnerable y más humana”.

“Gracias Dios por la odontología moderna. Por todos los que practican la odontología moderna, gracias Dios”, dijo antes de someterse a una divertida “entrevista de helio” propuesta por el anfitrión.

Mira aquí la entrevista: