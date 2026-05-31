Pence dice que republicanos ganarán en noviembre porque los demócratas “perdieron la cabeza”

El exvicepresidente Mike Pence afirmó que los republicanos tienen posibilidades de conservar el control del Senado y competir por mantener la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre porque, a su juicio, los demócratas se han vuelto demasiado radicales.

“Creo que en muchos aspectos los republicanos hemos perdido el rumbo, pero los demócratas han perdido la cabeza”, declaró durante una entrevista en el programa Meet the Press de NBC.

Pence sostuvo que el “extremismo” del Partido Demócrata podría terminar beneficiando electoralmente a los republicanos este año.

“Creo que la razón por la que vamos a mantener el Senado, y tenemos una posibilidad real de mantener la Cámara de Representantes, es por el extremismo del lado demócrata”, afirmó, al referirse a las elecciones de mitad de período.

Pence toma distancia

Aunque previó un resultado favorable para los republicanos, el exvicepresidente aprovechó la entrevista para cuestionar el rumbo que ha tomado la segunda administración de Donald Trump.

Según Pence, el Gobierno se ha alejado de los principios conservadores que históricamente definieron al Partido Republicano.

A su juicio, la actual administración ya no refleja plenamente una agenda basada en el liderazgo estadounidense, el gobierno limitado, la economía de libre mercado y la defensa del derecho a la vida.

Pese a esas críticas, reconoció que Trump mantiene una fuerte influencia entre los votantes republicanos.

“No creo que haya ninguna duda sobre la popularidad del presidente”, dijo. “Le doy todo el crédito del mundo por la influencia que ejerce sobre los votantes republicanos”.

Críticas sobre economía y aborto

Pence argumentó que la mayoría de los votantes republicanos sigue respaldando los principios conservadores tradicionales y defendió políticas como la reducción de impuestos, menos regulaciones y el libre mercado.

También sostuvo que muchos conservadores rechazarían medidas como los controles de precios, la nacionalización de empresas o los aranceles generalizados.

El exvicepresidente reservó además parte de sus críticas para la política sobre el aborto. Consideró que la administración Trump no ha actuado con suficiente firmeza para restringir el acceso a las píldoras abortivas.

“Vemos en este gobierno el deseo de relegar el derecho a la vida a un asunto exclusivamente estatal, de tener un secretario de Salud y Servicios Humanos a favor del aborto que no ha hecho nada para limitar la disponibilidad de la píldora abortiva”, dijo.

Aun así, expresó confianza en que los republicanos seguirán contando con el respaldo de los votantes si vuelven a defender con claridad los principios conservadores que, según él, han definido al partido durante décadas.