Vive otra experiencia en tu copa

Te reto a que este verano salgas de la rutina y pruebes un vino Albariño.

Seguro te suena familiar un vino de uva Pinot Grigio o Chardonnay. Pero te garantizo que cuando vivas otras experiencias en copa, te darás cuenta, que hay mucho más para disfrutar de este infinito y fascinante mundo del vino.

Te reto a que este verano salgas de la rutina y pruebes un vino Albariño. Ten claro que Albariño es la variedad de la uva, su casa está en Galicia, al norte de España y la zona que la protege se llama DO Rias Baixas (denominación de origen). Todos estos nombres estarán en la etiqueta, no te me pierdas. Y no te limites a probar uno solamente, la región se divide en cinco sub zonas, lo que hace que cada vino (marca) sea muy diferente al otro.

El blanco Albariño es refrescante, te lleva por aromas frescos de manzana verde, melón maduro, madreselva, cítricos, melocotón, pera, piña y albaricoque. Los vinos son afrutados pero secos, “crisp” como decimos en inglés, con buena acidez, un toque mineral y de alcohol medio. Se toman jóvenes, pero hay unos pocos que muestran la complejidad que permite el envejecimiento. Y si das con un Albariño Sparkling Wine, llévatelo que es maravilloso para un día bajo el sol.

Albariño es versátil a la hora de maridar con comida y tiene además algo muy mágico. Rias Baixas es una zona marítima, está frente al océano Atlántico. Hay plantaciones literalmente en laderas frente al mar, lo que hace que absorban esa riqueza, por la brisa o por sus suelos. Como resultado, es el vino perfecto para disfrutar con pescados o mariscos. Por lo rico y fresco, será tu mejor compañía este verano.

Conoce más de esta región en www.riasbaixaswines.com y síguelos @RiasBaixasWines.

Doreen Colondres es nuestra celebrity chef. Autora del libro La Cocina No Muerde. Una viajera incansable, graduada y certificada en cocina y vinos. Síguela en Facebook e Instagram @DoreenColondres y visítala en www.LaCocinaNoMuerde.com o adquiere su libro en Amazon o Itunes.