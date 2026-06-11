Charles Barkley criticó a los Spurs tras perder ante Knicks: “Son el equipo más estúpido de la historia”

Las Finales de la NBA cambiaron por completo en cuestión de minutos. Los San Antonio Spurs parecían tener control absoluto del Juego 4 y la posibilidad de colocarse a un triunfo del campeonato; sin embargo, una remontada legendaria de New York Knicks transformó una noche que apuntaba a ser histórica en una auténtica pesadilla para la franquicia texana.

La derrota dejó atónitos a aficionados, jugadores y analistas. Los Spurs llegaron a tener una ventaja cercana a los 30 puntos frente a un Madison Square Garden que lucía resignado. Lo que ocurrió después resultó tan inesperado que incluso Charles Barkley perdió la paciencia en plena transmisión televisiva.

El miembro del Salón de la Fama y una de las voces más influyentes del baloncesto estadounidense lanzó una crítica brutal contra San Antonio tras el partido. “Es el equipo de baloncesto más tonto en la historia de la civilización”.

La frase rápidamente se volvió viral y reflejó el sentir de muchos observadores después del derrumbe protagonizado por los Spurs. Barkley no ocultó su incredulidad al analizar la forma en que San Antonio dejó escapar el encuentro. “Vimos que tenían una ventaja de 25 puntos con ocho triples seguidos, como si pensaran que era una de las jugadas más estúpidas y mal gestionadas del baloncesto”.

El analista cuestionó especialmente la toma de decisiones ofensivas de los Spurs durante el último tramo del partido. En lugar de controlar el ritmo y administrar la ventaja, San Antonio aceleró, innecesariamente, posesiones; abusó del lanzamiento exterior y permitió que Nueva York encontrara confianza. La situación terminó por abrir la puerta a una de las remontadas más impactantes en la historia reciente de unas Finales.

“We saw the dumbest basketball team in the history of civilization. ? The San Antonio Spurs helped the New York Knicks win this game.”



Charles Barkley after the Spurs allowed the largest comeback in NBA Finals history ? pic.twitter.com/Y7t4UZsVhU — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 11, 2026

Barkley no encontró explicación

La crítica más dura llegó cuando Barkley intentó explicar cómo un equipo puede desperdiciar una diferencia tan amplia en una instancia tan importante. “Oye, cuando tienes una ventaja de 29 puntos, el otro equipo tiene que ayudarte en San Antonio. La ayuda de los Spurs es que Nueva York ganará este partido, haciendo algunas de las estupideces que más he visto en una cancha de baloncesto”.

Las palabras reflejan la magnitud del golpe para una franquicia que parecía encaminada hacia el título apenas unos minutos antes. Ahora la serie cambió por completo.

Los Knicks recuperaron vida frente a su afición y la presión pasó directamente al vestidor de San Antonio. Porque perder un partido duele. Perder uno después de tener una ventaja de casi 30 puntos puede perseguir a un equipo durante años.

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