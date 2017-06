Exigen a Albany dar por varios años el control de escuelas al Alcalde

De Blasio asegura que no hacerlo generará un caos en el sistema a partir del próximo 1 de Julio, que costará $1,600 millones y afectará a más de 1 millón de niños

Faltan tan solo tres días para que los legisladores estatales finalicen la actual sesión legislativa, empaquen sus maletas y se vayan de vacaciones de verano, pero todavía tienen una asignatura pendiente: renovarle al alcalde Bill de Blasio el control sobre las escuelas públicas de la ciudad. Por ello, este lunes el mandatario junto a otros líderes de la Gran Manzana realizaron una demostración para pedir a Albany que no juegue con la suerte de más de 1,100,000 estudiantes, y le de el control al mandatario para que pueda tomar decisiones e implementar acciones directas sobre las 1,700 escuelas, basado en su plan general de educación.

“Solo quedan tres días y los niños penden en la balanza. No hemos escuchado nada de Albany”, comentó De Blasio, explicando que si el próximo miércoles no hay una extensión del control sobre las escuelas, habrá un caos que le costará a Nueva York por lo menos $1,600 millones en la próxima década y atraso en el desarrollo de la educación.

“Cuando se tienen 32 juntas escolares locales manejando sus propias prioridades no habría una manera efectiva para hacer cosas en la ciudad. No tendríamos preescolar para todos. No tendríamos escuelas para todos en la escuela media, no tendríamos la ampliación de los programas después de la escuela”, recalcó el mandatario, tras exigirle al Senado estatal que apruebe la extensión de su control sobre las escuelas, no solo por un año, como ocurrió el año pasado, sino por un período más largo. “¿Podemos manejar las cosas con 1 año? Sí. Pero ¿es eso óptimo? No”, advirtió De Blasio.

El que el Alcalde pierda el control sobre las escuelas obligaría a que a partir del 1 de julio, cuando ya esté vencido el último período concedido, se reconstituyan las juntas escolares, que manejarían sus propias prioridades. Además sería necesario hacer elecciones sobre los 32 distritos escolares y muchos de los programas que actualmente maneja la Alcaldía a través del Departamento de Educación (DOE) quedarían expuestos a lo que cada junta considere.

Y aunque el Alcalde ha tenido reuniones directas con los líderes de la Legislatura y el gobernador Andrew Cuomo para convencerlos de otorgarle la extensión, que su antecesor Michael Bloomberg logró primero por siete años y luego por seis, el panorama es incierto. Más aun cuando muchos como el contralor Scott Stringer, quien apoya a De Blasio, consideran que el tema para Albany se ha vuelto político y no educativo.

“Regresaríamos a un sistema roto del pasado en el que muchos niños fueron dejados atrás, en el que hubo corrupción, si los legisladores en Albany no aprueban el control de las escuelas”, agregó el Alcalde, mencionando que 15 años atrás no había supervisión y mucho personal no calificado educando a los niños.

La canciller de Educación Carmen Fariña, mencionó que tener una cabeza que maneje las escuelas, en este caso el Alcalde, da una visión más eficiente al desarrollo educativo.

“Si uno tiene un negocio se necesita estabilidad de quien está a cargo”, dijo la funcionaria, destacando que basta con ver los resultados y el progreso del sistema educativo para saber que el modelo implementado por el Alcalde funciona. “Es muy importante que alguien esté a cargo de las escuelas para hacer que todas las cosas buenas que pasan en un lugar pasen en todas las escuelas de la ciudad”.

La Federación Hispana respaldó la petición del Alcalde y le pidió a Albany que actúe con prontitud. “Todos los niños, sin importar de donde vienen, merecen escuelas grandiosas en sus vecindarios. Por eso necesitamos que el Alcalde tenga el control de las escuelas”.

La presidenta del Concejo Municipal Melissa Mark-Viverito destacó los logros de la actual administración en las escuelas, donde el índice de deserción escolar logró bajar a 9% y el promedio de estudiantes graduados es de más del 75%.

“Los número hablan por sí solos. El control del Alcalde sobre las escuelas funciona y es inconcebible que el líder de la mayoría, Flanagan y el Senado republicano del Estado puedan poner en peligro la educación de calidad de 1.1 millones de estudiantes dando prioridad a asuntos políticos por encima de la educación pública”.

Evangelina López, madre de dos pequeños que asisten a una escuela primaria en el Bajo Manhattan, confesó no entender mucho sobre lo que significa el control de las escuelas, pero aseguró que ha visto un cambio enorme en el sistema educativo en los últimos años. “Antes aquí todo era puro relajo y los niños no aprendían nada. Ahora uno nota la diferencia”, comentó la mexicana. “Es mejor que mande uno solo y no muchos para que haya más orden”, agregó.

Ni el Senado estatal ni el líder de esa cámara, John Flanagan, respondieron a las solicitud de comentario por parte de El Diario sobre el futuro del control de las escuelas, pero la oficina del líder de la Asamblea, Carl Heastie manifestó su apoyo a extender la medida e invitó al Senado a seguir su ejemplo.

Entre tanto, el senador estatal José Peralta confirmó que hasta este momento la Legislatura no ha tomado una decisión y urgió a sus compañeros a que extiendan el control escolar a De Blasio, pero por tiempo limitado.

“Es necesario ampliar el control de las escuelas públicas del Alcalde durante dos años. Primero debemos de considerar lo que es mejor para nuestros estudiantes, y ahora mismo eso es control y responsabilidad municipal sobre el sistema de educación pública. Debemos de hacer todo lo posible para no caer en los errores del pasado y seguir mejorando la calidad de la educación”, dijo el político.

Datos de las escuelas de Nueva York

1,700 escuelas.

1,100.000 estudiantes.

$160 millones anuales costaría reconstituir un nuevo manejo de los 32 distritos escolares.

$1,600 millones sería el gasto de la Ciudad en 10 años.

6,000 empleados administrativos había en el 2002, antes del control de las escuelas

4,934 existen actualmente en esas labores

30 de junio vence la última concesión de control de las escuelas al Alcalde dada el año pasado

21 de junio es el plazo para que la Legislatura estatal tome una decisión