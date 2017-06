RAIN: Por la dignidad de los envejecientes latinos

Aunque muchas de las más de 100 organizaciones miembro de la Hispanic Federation fueron fundadas por latinos y latinas –y las más antiguas de esas generalmente por puertorriqueños— algunas se las debemos a personas ajenas a nuestra comunidad, aunque sus organizaciones eventualmente terminaron sirviendo a una proporción considerable de hispanos.

Una de ellas es RAIN (Regional Aid for Interim Needs, Inc.), fundada en 1964 en El Bronx. Uno de los aspectos más visibles de RAIN es el respeto a la memoria de su fundadora, Beatrice Castiglia-Catullo”.

Los inicios

Así rememora la rememora su actual Director General, Anderson Torres: “Beatrice Castiglia-Catullo, enfermera de profesión, notó que muchas personas mayores no tenían quien las ayudara cuando salían del hospital. Decidió ayudarlas, y para eso contó con la colaboración del filántropo Monroe Lovinger, que donó $500 dólares para poner en marcha lo que luego se convertiría en RAIN”.

En más de cinco décadas, RAIN ha establecido una amplia red de servicios múltiples para los hispanos de la Tercera Edad, con una docena de centros para personas mayores en El Bronx y el Alto Manhattan.

Abuso de los envejecientes

RAIN cuenta también con un programa de atención a los envejecientes confinados en sus hogares; presta a las personas de edad avanzada servicios de vivienda; y les ofrece su programa One Stop y otro de Servicios Múltiples.

En respuesta a las estafas, los robos, las amenazas, la violencia y otros delitos que sufren muchos envejecientes, a veces a manos de sus propios parientes, RAIN acompaña a los afectados a efectuar denuncias policiales, a solicitar reembolsos por la pérdida de bienes ante la Junta de Víctimas de Crímenes del Estado de Nueva York; y a solicitar a esa Junta, fondos para el funeral y entierro de las víctimas fatales; así como referidos a servicios de consejería y otros.

Más servicios

Asimismo, RAIN presta servicios de inscripción de votantes; asistencia con el Medicaid; colaboración con médicos y clínicas para asegurar el mejor cuidado para los envejecientes, e información sobre los recursos disponibles en la comunidad para las personas de edad, como consejería, ayuda jurídica y legal, protección para adultos y ayuda para conseguir vivienda.

Los interesados en el trabajo de RAIN (811 de Morris Park Avenue, en el Bronx) pueden llamar al (718) 892-5520, o visitar www.raininc.org.

Si quieren información sobre nuestra Hispanic Federation y sus más de 100 organizaciones miembro, llamen a nuestra línea bilingüe y gratuita, al (866) -HF-AYUDA u (866) 432- 9832.

También pueden consultar www.hispanicfederation.org o seguirnos en Facebook y Twitter.

Aprovecho para darles el número de la Línea de Información sobre el SIDA, 1-800-233-7432.

¡Celebren con nosotros el vigésimo séptimo aniversario de la Hispanic Federation! ¡Hasta la próxima columna!

-José Calderón es el presidente de la Hispanic Federation