Bill de Blasio apoya la campaña Citizenship Now

El Alcalde visita a los voluntarios que atienden las llamadas de aquellos con dudas sobre cómo hacerse ciudadanos

Andrés Estévez lleva seis meses trabajando para Citizenship Now, pero esta semana es especial: estará atendiendo llamadas en español a todos aquellos que tengan dudas sobre cómo convertirse en ciudadanos de Estados Unidos.

El joven de 21 años es uno de los 400 voluntarios que estarán disponibles diez horas diarias hasta el 23 de junio, como parte de la campaña para responder las preguntas de miles de personas que quieren iniciar sus procesos de naturalización.

La campaña liderada por CUNY y el Daily News, y de la cual es parte El Diario, recibió este martes el apoyo del acalde Bill de Blasio, quien acudió al igual que lo hizo el año pasado a los salones de la Universidad John Jay de Justicia Criminal para compartir con los voluntarios.

Además, durante cerca de quince minutos, el mandatario estuvo atendiendo llamadas con la ayuda de una de las responsables de la iniciativa, y alguno de los que llamaron se llevaron una sorpresa, debido a que de inmediato reconocieron al Alcalde.

De Blasio no atendió a los medios de comunicación, pero se le vio feliz y entusiasmado con la iniciativa que este año cumple su vigésimo aniversario, y cuyo propósito es lograr que cada vez más neoyorquinos que ya tienen la opción de hacerse ciudadanos puedan resolver sus dudas e iniciar sus procesos.

“La mayoría de preguntas están relacionadas con el examen previo que tienen que realizar para conseguir aplicar para la ciudadanía estadounidense”, contó Andrés. “Quieren saber si pueden hacer el examen en su lenguaje nativo, y si lo pueden hacer gratis“.

El voluntario, de familia dominicana y quien inicia su jornada cada día a las 10 a.m., tarda unos dos minutos en atender a los que se ponen en contacto con él, porque dice saber exactamente lo que cada uno necesita.

El examen de ciudadanía tiene un costo de $725, y no todos los que aplican pueden hacerlo en español, depende, entre otras cosas, del número de años que lleven en el país. Sin embargo, Andrés se sorprende cuando la mayoría de los que llama no saben que hay una posibilidad de hacerlo gratis. “Existen maneras de calificar para una exención y no tener que pagar los costos asociados con la ciudadanía”, indicó el voluntario. “Es una aplicación separada”.

Gran participación

En tan solo media hora, El Diario observó como los voluntarios levantaron casi 2,000 veces el teléfono. Pero no todos llaman al lugar indicado, según contó Andrés.

“En ocasiones recibo llamadas que no tienen nada que ver con la ciudadanía”, dijo, agregando que a veces “me encuentro con casos de violencia, o me cuentan historias y ellos me preguntan si pueden perjudicar sus chances de conseguir la ciudadanía o algún otro beneficio de inmigración”.

Tal y como anuncian nada más al atender la línea, los voluntarios sólo dan información y no consejos legales, por lo que en esos casos se les transfiere a un abogado.

Andrés es uno de los voluntarios con más experiencia, y ya está acostumbrando a casi todo. Sin embargo, casos que todavía le llaman la atención. “Mucha gente desconoce que los menores que están en la universidad o el instituto pueden calificar por algún beneficio de inmigración, como por ejemplo DACA“, dijo. “Es un permiso que prohíbe que te deporten si tienes menos de 18 años y has llegado aquí antes de un determinado tiempo. Cada caso es diferente y tienen que consultar con un abogado porque no todo el mundo puede calificar, pero deberían intentarlo”.

La campaña Citizenship Now:

• Las líneas telefónicas estarán abiertas hasta el 23 de junio.

• Los interesados en recibir asistencia pueden llamar entre las 10 a.m. y las 8 p.m.

• Las líneas habilitadas son (212) 444-5968, en inglés y (212) 444-5964, en español..

• Esta es la edición número 20 de la campaña.

• El programa no solo ofrece asistencia sobre temas de ciudadanía, sino sobre cualquier asunto relacionado con inmigración.

• Además de inglés y español, las líneas prestarán ayuda en idiomas como italiano, creole, francés y mandarin, entre otros.