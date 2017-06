Cristian Castro se niega a apoyar económicamente a su padre que tiene cáncer

"Yo tampoco vi por él", se resigna "El Loco" Valdés.

A pesar de que Cristian Castro conoció hasta los 31 años a su padre, Manuel “El Loco” Valdés, ambos llevan una buena relación, aunque dista mucho de ser íntima como la mayoría de los padres e hijos.

El veterano comediante mexicano está atravesando por un momento delicado de salud. Recientemente le extirparon un quiste cancerígeno de la cabeza en medio del tratamiento por el cáncer de piel que padece, pero ha tenido que resolver el tema de los gastos solo, ya que no cuenta con el apoyo económico de su hijo.

“Le dije que no tenía dinero, que apenas me alcanza para vivir con el día”, contó Valdés de 82 años a la revista TV Notas.

“Cristian no me da dinero”, reveló el primer actor sin ningún resentimiento, pues aceptó que su relación es distante. “Yo tampoco vi por él (cuando era niño)”.

Hace unos meses el “Gallito Feliz” aseguró que ante la precaria situación económica de su padre, él estaba dispuesto a apoyar, incluso brindándole alojamiento.

“Siempre se lo he ofrecido. Pero no quiere porque tiene su mujer y tiene sus hijos, tiene su pasado. Pero en cuanto algo pase, que Dios no lo quiera, yo voy a estar ahí para tenerlo en mi casa. Yo mismo le voy a hacer su cafecito, incluso hasta le voy a preparar un ‘porrito'”, expresó entre risas, en declaraciones que reproduce El País.

Al final, ha sido la Asociación Nacional de Actores (ANDA), la que firmó un convenio con el Instituto Nacional de Cancerología, para cubrir el costo del tratamiento de Valdés.

“Se hizo un convenio junto con la ANDA para los gastos mínimos, para que no sea todo de a gratis y que el Instituto reciba algo; toda esta cobertura se hizo gracias al doctor Agued y a la ANDA”, dijo a Radio Fórmula su nieto, Iván Valdés.