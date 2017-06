Esta actriz podría revelar en su libro la relación que vivió con Luis Miguel

Entérate de quién se trata…

Alejandra Ávalos está dispuesta a contar su historia de amor con Luis Miguel en un libro autobiográfico que prepara.

La cantante aseguró que no soltará prenda de lo que vivió con “El Sol” ni siquiera para la serie de Netflix sobre la vida del cantante.

“Creo que hubo un enamoramiento, yo no te puedo decir si es un romance, porque hay muchas acepciones al respecto de la palabra, pero sí te puedo decir que hubo en su momento un enamoramiento, un enamoramiento bonito, no sé si historia, pero hubo esa intención de llegar a algo.

“Ahora que viene la serie (de Luismi), sería muy buena idea que sacara el libro. Creo que me voy a abocar a escribirlo lo más rápido posible”, dijo.

Aclaró que está interesada en revelar su verdad.

“Esas son cosas tan propias de mí que no me gustaría exponerlas en un medio como una teleserie, quizá en algún momento de mi carrera me decida a hacer algo escrito, un libro en donde pueda yo comentar algunas anécdotas que he tenido con gente con la que he convivido.

“Y no sólo Luis Miguel, gente con la que he convivido en la carrera y anécdotas padres para recordar, no nada más lo íntimo o lo sexual, porque finalmente también hay cosas de la vida que uno de ser humano a ser humano compartió como artista”, aseveró.

Ávalos, quien es amiga de José José, dice que el cantante está muy bien de salud.

“Sólo he podido hablar con su hijo, José Joel. Dice que ha respondido bien al tratamiento, que él está bien, está tranquilo, no está afligido para nada.

“Siempre estoy en contacto con la familia para poder saber su estado de salud, no le he hablado directamente. Creo que no es prudente de mi parte hacerlo, pero estoy muy pendiente todo el tiempo”, finalizó.

POR: Elizabeth García