Estos serán los inmigrantes beneficiados con nueva excepción del gobierno Trump

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reanudará el procesamiento “exprés” de solicitudes de visas de trabajo H-1B solo para médicos extranjeros que participen de un programa destinado a fortalecer el acceso a servicios de salud en Estados Unidos.

El anuncio de USCIS es una importante excepción a los últimos lineamientos que impuso la administración del presidente Donald Trump sobre este tipo de visas. Los beneficiados de esta visa premium serán exclusivamente médicos que trabajen temporalmente en Estados Unidos bajo el Programa Conrad 30.

Este programa permite a los médicos permanecer en Estados Unidos después de completar su residencia o estudios de especialización, solo si trabajan en zonas rurales o urbanas del país donde haya escasez de médicos.

“Este programa mejora el acceso a los cuidados de salud de americanos que viven en áreas con escasa atención médica y estamos complacidos de reanudar el procesamiento exprés de estas solicitudes”, dijo el director interino del USCIS, James McCament, en el comunicado donde la agencia anuncio la medida.

Gracias a la excepción anunciada, a partir de este lunes los médicos que cumplan estos requisitos podrán solicitar su visado H-1B llenando el formulario I-907 de procesamiento “exprés” en lugar de hacerlo a través del formulario normal 1-209.

Este proceso exprés les permitirá tramitar sus visas en 15 días hábiles a cambio del pago adicional de 1,225 dólares.

La agencia gubernamental también indicó que tiene “planes de reanudar el procesamiento exprés de otras solicitudes H-1B” en la medida que su “carga de trabajo se lo permita”.

“Haremos anuncios adicionales con detalles específicos relacionados con la fecha de cuándo volveremos a aceptar el procesamiento premium de esas solicitudes”, añadió la agencia.

Sin embargo, aclaró que por ahora siguen suspendidas el procesamiento exprés de otro tipo de solicitudes de visas de trabajo H-1B.

El Programa Conrad 30 se estableció en el año 1994, por iniciativa del entonces senador de Dakota del Norte, Kent Conrad para llevar médicos a las zonas mayor escasez de personal médico.

Desde entonces cada estado tiene el derecho a auspiciar hasta 30 médicos extranjeros que hayan completado una sub-especialidad médica en Estados Unidos. El programa exime a estos inmigrantes de tener que cumplir con los requisitos de dos años de residencia para obtener un visado J-1 para médicos.

Este año el gobierno solo aceptará 65,000 solicitudes regulares de visas de trabajo H-1B y 20,000 solicitudes adicionales de extranjeros que hubiesen completado una maestría o un doctorado en alguna universidad de Estados Unidos. Desde el pasado 3 de abril, USCIS tenía suspendido el servicio de visas “express”.

