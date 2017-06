Por esta razón Alejandro Fernández rompió en llanto en pleno concierto

#afcuautitlán2017. #diadelpadre #dedicadoadonchente. Como no quererte potrillo. Si eres lo mejor. (Trocito video de #ivancochegus) #Alejandrofernandez #elpotrillo @alexoficial te adoro a ti y a tu familia. #soyfandelosfdez #AbajoDelAla. Siempre enamorandonos.

A post shared by mariaje (@mariajelobi) on Jun 19, 2017 at 3:19am PDT