Perrito de North West, hija de Kim Kardashian, ya tiene nombre

La famosa lo puso a votación en Twitter, pero no fue el nombre ganador

La mediática Kim Kardashian echó mano ayer lunes de su gran poder de convocatoria en Twitter, donde tiene más de 53 millones de seguidores, para plantear a los internautas un interesante debate en torno a esta cuestión: cómo llamar al nuevo miembro de su familia, un cachorro de raza pomerania que habían regalado a su hija North por su cumpleaños.

La esposa de Kanye West abrió una encuesta en la citada red social con varias opciones y hoy ha revelado el nombre que han elegido para el perro, que curiosamente, no ha resultado ser el que más votos recibió.

“Para su información, el nombre del cachorro es Sushi“, ha compartido en la red social de 140 caracteres, acompañando el veredicto final de un emoji que representa al conocido manjar japonés.

FYI the puppy's name is Sushi 🍣 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 27, 2017

Pese a que en un principio trató de presentarse con su sondeo como una firme defensora de la voluntad popular, finalmente la estrella televisiva ha optado directamente por ignorar la elección de sus fans. En la encuesta, en la que participaron más de 200,000 usuarios, el nombre ganador ha sido el de Peachy Pop con un 29% de los votos, seguido de Sushi, Baby Jesus y Goldie. De momento, Kim no ha querido revelar las razones que se esconden tras semejante cambio de opinión, aunque teniendo en cuenta sus hábitos, es posible que las esté reservando para algún episodio de la próxima temporada de su longevo reality “Keeping Up with the Kardashians”.

What should North name her puppy? — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 26, 2017

También es probable que el matrimonio se haya visto obligado a intervenir en contra de la decisión tomada por los usuarios para preservar la inocencia de su hija de cuatro años y la del pequeño Saint, de tan solo año y medio.

‘Peaches’, que es la abreviatura que la hija de Kris Jenner propuso para ‘Peachy Pop’, se traduciría como Durazno, y puede que haber llamado así al cachorro hubiese resultado un tanto inapropiado, ya que la empresaria está actualmente comercializando varios productos con la imagen customizada del emoji de un durazno, que no duda en utilizar como una sutil referencia a su famoso trasero.