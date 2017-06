Ivonne Montero revela que sufrió violencia psicológica de su ex pareja

La actriz aseguró que está tranquila tras las declaraciones que dio hace unos días sobre su relación con Pascacio López

Ivonne Montero está tranquila tras las declaraciones que ha dado sobre su última relación amorosa, en la cual sufrió violencia psicológica.

La actriz confesó que se encontró a su ex novio Pascacio López hace unos días y que él le preguntó por qué había revelado detalles de su relación, en donde según Montero hubo muchos celos.

“En algún momento me lo encontré, me dijo ‘¿por qué dijiste eso de mí?”, pero pues es que soy muy abierta y transparente y la verdad es que no estoy mintiendo, sí me buscó, lo intentó, pero yo ya, cuando doy las gracias es para seguir adelante.

“Sí, lo intentó y claro que hubo la duda en mi persona, pero siempre le doy peso a las cosas positivas, pero en estos momentos sigo creyendo en el futuro”, aseguró.

La histrión reveló que la más sacada de onda ante el truene con el también actor fue su hija Antonella, quien ya se había encariñado con Pascacio.

“Sí lo extrañó mucho porque Pascacio fue muy apegado a ella, muy amoroso con ella como papá, de verdad y eso se lo agradezco, pero no prosperó y mi niña necesita una figura paterna. Sí me vi con él, sí me proyecté”, agregó.

A raíz de sus declaraciones, muchos seguidores le han aplaudido que haya sido valiente al revelarlo, aunque otros la han criticado.

ASÍ LO DIJO

“En este tiempo las mujeres tenemos esa capacidad maravillosa de decirle al tipo que está enfrente de ti ‘sabes qué, no te necesito en mi vida, no me haces falta'”.

Ivonne Montero, actriz.

POR: Elizabeth García