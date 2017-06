Así respondió John Mayer a Katy Perry tras calificarlo como su mejor pareja sexual

Mira qué dijo el cantante sobre las revelaciones que hizo la californiana hace unos días

John Mayer comentó respecto al ranking de Katy Perry que lo posiciona como el mejor de sus amantes entre Diplo y Orlando Bloom, en una entrevista para Rolling Stone.

Al ser preguntado sobre si quería decir algo sobre su reciente aparición en los tabloides por tal calificación, Mayer dijo que estaba lidiando con la fama y que no quería agregar nada lindo al respecto.

“No tengo un pensamiento suficientemente cool para ti (dijo al entrevistador). Ya he superado este juego. Pago cada pequeña parte del precio de la fama ahora. Logré tocar la música que me mueve más. Estoy teniendo el mejor tiempo de mi vida. Ahora tengo 39 años. Me recuerdo de 32. No quiero hacerlo de nuevo”, contestó.

Katy Perry salió con Mayer entre el 2012 y el 2015. La intérprete de “Roar” dijo en el programa nocturno de James Corden que el músico era el mejor en la cama, de entre sus novios recientes, a cambio de no comer un huevo con mil años de antigüedad.

La respuesta de Perry causó polémica y Diplo, quien fue listado como el peor de los amantes, también respondió, a través de Twitter y con humor, al ranking.

I won the bronze metal in sex Olympics 🥉 pic.twitter.com/RD2PanuCue — dip (@diplo) June 12, 2017

I don't even remember having sex — dip (@diplo) June 12, 2017